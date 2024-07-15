快訊

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

中央社／ 台北15日電

知情人士透露，國造潛艦海鯤艦相關裝備近期安裝完成，昨天已開始注水、加氣，預計今天下午執行出塢程序，持續進行泊港測試（HAT）項目，非外界盛傳的海上測試（SAT）。

首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）去年9月28日舉行命名暨下水典禮，隨後展開泊港測試（HAT），今年2月27日自海昌工廠移至台船小塢進行HAT最後測試項目。

不過，由於對美採購的L3 Harris光電潛望鏡及相關裝備抵台時間調整，因此測試時序向後遞延，海軍也曾多次對外表示，「一切安全為優先，並未有海上測試（SAT）時程表」。

知情人士今天告訴中央社記者，海昌團隊已完成安裝相關裝備，並將施工鷹架、帆布全數拆除，昨天起乾塢開始注水並進行加氣程序，預計今天下午執行出塢程序，同時出動警力管制周邊區域，防止有心人士以無人機等方式窺探海鯤潛艦。

不過他也強調，由於相關裝備近期才完成安裝，因此必須再度執行HAT測試，並非外界盛傳近日執行SAT，一切以安全為最高考量。

至於可能的潛艦測試流程，前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問分析，初始接受裝備時先檢查測試，特定裝備安裝至潛艦前須在廠房測試，若沒問題，裝艦後再測試一次，釐清通風系統、管路、裝設位置等是否正確，隨後進行多種裝備單機測試，例如測試主機引擎是否達正常馬力輸出值，再接續進行艦上各項系統的運作與連動測試，待測試項目全數完成，才會進入SAT階段。

中央社 海鯤 潛艦

延伸閱讀

獨／海鯤潛艦乾塢注水中 明可望展開出塢程序

一波三折的泰國購艦案：買下中製潛艦背後，泰美關係漸行漸遠？

如何判斷潛艦是正常航行或遇險？專家：觀察3重點

共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

相關新聞

三軍儀隊44年首次撤出主堂 中正紀念堂轉型的一小步？

今天是政府解嚴37周年紀念，三軍儀隊也正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，並將儀隊演練的場所移至民主大道前方。這是1980...

三軍儀隊撤出中正紀念堂本堂 文化部長李遠：一小步花了44年

今天是政府解嚴37周年紀念，三軍儀隊也正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，並將儀隊演練的場所移至民主大道前方。這是1980...

影／撤出中正紀念堂大廳 三軍儀隊交接 首移師戶外

故總統蔣經國於1987年7月宣布解除台灣地區戒嚴令（即「解嚴」），自當年7月15日生效，今年屆滿37周年。國防部決定自今...

三軍儀隊撤守中正紀念堂蔣公銅像大廳 蔣萬安說話了

中正紀念堂44年來的蔣公銅像大廳國軍儀隊的站哨與交接，今正式畫下句點。身為蔣家第四代的北市長蔣萬安，今被問對民進黨轉型正...

【即時短評】三軍儀隊撤守中正紀念堂，如此轉型，正義了嗎？

今天是政府解嚴37周年紀念，賴清德總統特地與行政院長卓榮泰一同，前往視察「政治檔案開放應用情形」。賴總統特別強調，不希望...

圖輯／解嚴37年 三軍儀隊今正式撤守中正紀念堂堂體

故總統蔣經國於1987年7月宣布解除台灣地區戒嚴令（即「解嚴」），自當年7月15日生效，今年屆滿37周年。國防部決定自今天起，將三軍儀隊禮兵巡查及訓練展示改至民主大道前方，正式撤出中正紀念堂堂體，被視為落實「轉型正義」的一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。