海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

知情人士透露，國造潛艦海鯤艦相關裝備近期安裝完成，昨天已開始注水、加氣，預計今天下午執行出塢程序，持續進行泊港測試（HAT）項目，非外界盛傳的海上測試（SAT）。

首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦」（舷號711）去年9月28日舉行命名暨下水典禮，隨後展開泊港測試（HAT），今年2月27日自海昌工廠移至台船小塢進行HAT最後測試項目。

不過，由於對美採購的L3 Harris光電潛望鏡及相關裝備抵台時間調整，因此測試時序向後遞延，海軍也曾多次對外表示，「一切安全為優先，並未有海上測試（SAT）時程表」。

知情人士今天告訴中央社記者，海昌團隊已完成安裝相關裝備，並將施工鷹架、帆布全數拆除，昨天起乾塢開始注水並進行加氣程序，預計今天下午執行出塢程序，同時出動警力管制周邊區域，防止有心人士以無人機等方式窺探海鯤潛艦。

不過他也強調，由於相關裝備近期才完成安裝，因此必須再度執行HAT測試，並非外界盛傳近日執行SAT，一切以安全為最高考量。

至於可能的潛艦測試流程，前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓接受中央社訪問分析，初始接受裝備時先檢查測試，特定裝備安裝至潛艦前須在廠房測試，若沒問題，裝艦後再測試一次，釐清通風系統、管路、裝設位置等是否正確，隨後進行多種裝備單機測試，例如測試主機引擎是否達正常馬力輸出值，再接續進行艦上各項系統的運作與連動測試，待測試項目全數完成，才會進入SAT階段。