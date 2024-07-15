三軍儀隊首度民主大道訓練展示 各國遊客齊聚見證

為落實轉型正義，三軍儀隊昨天結束歷時44年在中正紀念堂銅像大廳的禮兵交接，今天上午9時首度於主堂體前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示，即便天氣炎熱，來自各國觀禮的遊客齊聚見證，並給予熱烈掌聲。

文化部指出，以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，要求中正紀念堂駐防國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先銅像大廳站哨任務。

三軍儀隊昨天下午5時進行最後一場位於銅像大廳禮兵交接，5時3分禮兵端槍踏出最後一響跺步聲後，正式結束歷時44年在大廳的站哨與交接展示，包括韓國、日本及歐美等數百名民眾見證歷史時刻並響起掌聲，還有人高喊「中華民國萬歲」。

三軍儀隊正式撤出銅像大廳後，訓練展示移至主堂體正前方的民主大道，今天上午9時進行首場三軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，今天天氣炎熱，不少來自各國的觀禮遊客聚集在主堂體正前方，包括越南旅遊團也目睹歷史一刻，並興奮地表示「我們的家鄉也有類似展演」。

上午9時一到，由禮兵長及陸軍禮兵2員各1組，分別自主堂體一樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段）至民主大道前集合巡查訓練，期間有軍方便衣人員負責開道並維持秩序，同時檢查禮兵服裝儀容、精神儀態及身體狀況，隨時透過對講機協調動線等事務。

訓練展示移至戶外，目前正值高溫氣候，有民眾擔心禮兵是否容易中暑，其實，國防部三軍儀隊隊員均完成耐熱訓練，執勤前也由幹部掌握人員身體狀況，在炎熱天氣下執勤無虞；禮兵每年都接受鑑測，進行60分鐘耐力評鑑，受測人員要身穿防寒夾克，全程站立不動考驗持槍穩定性及耐力，即便官兵滿頭大汗，仍必須紋風不動至鑑測結束。

三軍儀隊成立於民國46年9月，肩負宣揚國威、彰顯國家門面等重要使命，國慶、總統就職、春秋祭及敦睦遠航等重要場合，均能看見儀隊身影；目前三軍儀隊外駐防點為「忠烈祠」、「中正紀念堂及國父紀念館」、「桃園大溪及慈湖陵寢」共3組，由陸、海、空軍儀隊每6個月輪替1次。

調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時間，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。