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乾塢昨起注水 海鯤潛艦今啟動出塢
國造潛艦首艘原型艦海鯤號，已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，台船昨天起已往乾塢注水，預計今天起展開出塢的程序。
國防部已證實將在二○二五年度國防預算案中編列長達十五年、額度高達二千八百餘億元的七艘國造潛艦後續艦預算案，預算案八月將送立法院，海鯤號出塢加快進入泊港測試（ＨＡＴ）程序，有助說服期野立委。
據指出，海鯤號昨天仍處於坐墩的狀態，但為裝配光電潛望鏡與電池組，原施工的帆布與鷹架已全數拆除。台船昨持續往乾塢注水，預計今天可進行原型艦出塢的程序。
因應海鯤號今天可望出塢，高雄港務局、警察總隊昨天通告，今天海鯤號乾塢周邊港區全面管制空拍機升空。
台船董事長鄭文隆曾公開表示，海鯤潛艦目前即為進入泊港測試，但以安全為重，沒有時間表。
海鯤潛艦完成泊港測試之後，下一個階段將進入海上測試（ＳＡＴ），包括浮航、淺水、深水試車等等，目前都没有時間表。
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