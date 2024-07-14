三軍儀隊成立逾66年 忠烈祠等3駐防點半年輪替一次

國防部三軍儀隊成立於民國46年9月，為國家重要門面，駐防點包括「忠烈祠」、「中正紀念堂及國父紀念館」、「桃園大溪及慈湖陵寢」共3組，由陸、海、空軍儀隊每6個月輪替1次，並在規定時間實施禮兵交接、操槍及升降旗。

為落實轉型正義、去威權及個人崇拜，中正紀念堂銅像大廳內的5名陸軍儀隊禮兵，今天下午5時3分端槍踏出最後一響跺步聲後，歷時44年的銅像大廳站哨與交接展示，正式劃下句點。

國防部指出，儀隊訓練展示15日上午9時起移至主堂體正前方的民主大道，但仍持續執行中正紀念堂升降旗勤務，以維持莊嚴。

三軍儀隊肩負宣揚國威、彰顯國家門面等重要使命，國慶、總統就職、春秋祭及敦睦遠航等重要場合，均能看見儀隊身影；目前三軍儀隊外駐防點為「忠烈祠」、「中正紀念堂及國父紀念館」、「桃園大溪及慈湖陵寢」共3組，由陸、海、空軍儀隊每6個月輪替1次。

國防部三軍儀隊成立於民國46年9月，至今逾66年，由當時參謀總長彭孟緝上將令頒陸海空軍總司令部，採任務編組方式成立；海軍陸戰隊儀隊也在同年11月成立，但民國86年實施精實案後，陸戰儀隊的警衛連、儀隊整併，不再負責操演及禮儀勤務，民國89年左右，國軍撤除陸戰儀隊的北區駐防任務，改由陸海空軍儀隊擔當。

青年日報曾報導指出，1名合格禮兵的養成，除了必須具備高水準操槍技巧，還要能執勤60分鐘「不動如山且不眨眼」功力，以及面對突發事件的制變、維安能力；平時訓練時，禮兵由駐防官帶隊，進行槍法訓練及基本教練，持續深化各式應用槍法，熟悉各項軍禮勤務動作，以利任務遂行。

編制部分，青報說明，區分禮兵長、站崗禮兵及便衣人員。禮兵長負責帶領禮兵上、下哨及下達動作口令；便衣人員則負責處置現場突發事故、檢查禮兵服裝儀容、精神儀態及身體狀況，另於身上佩掛手帕、警棍、對講機等，適時擦拭禮兵因長時間不眨眼而留下的眼淚及汗水。

此外，便衣人員還須阻止靠近禮兵、不聽勸說民眾，或及時制止暴民及激進分子擅闖破壞等事件，確保駐防地點的人員與文物安全。

青報也提到，成為禮兵後仍要每年進行評價考核。無論嚴寒酷暑，首先進行60分鐘耐力評鑑，鑑測人員要身穿防寒夾克，全程站立不動考驗持槍穩定性及耐力，即便官兵滿頭大汗，仍須聞風不動至鑑測結束。

接續鑑測項目是禮兵出列實施槍法操作，由鑑測官一對一考核「空拋」、「左旋」、「前平」、「驗槍」、「水二」、「慢單」及「轉槍30轉」等指定動作，顯示三軍儀隊不論訓練、服勤等，均十分嚴格。