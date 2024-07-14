獨／海鯤潛艦乾塢注水中 明可望展開出塢程序

國造潛艦首艘原型艦海鯤號，已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，台船今天起已往乾塢注水，預計明（15）日起展開出塢的程序。

國防部已證實將在2025年度國防預算案中編列長達15年、額度高達2800餘億元的7艘國造潛艦後續艦預算案，預算案8月將送到立法院，海鯤號出塢加快進入泊港測試（HAT）程序，有助說服期野立委。

據指出，海鯤號今天仍處於坐墩的狀態，但為裝配光電潛望鏡與電池組原施工的帆布與鷹架已全數拆除。台船今持續往乾塢注水，預計明天可進行原型艦出塢的程序。

因應海鯤號明日可望出塢，高雄港務局、警察總隊今天通告，明天海鯤號乾塢周邊港區全面管制空拍機升空。

台船董事長鄭文隆曾公開表示，海鯤潛艦目前即為進入泊港測試（HAT），但以安全為重，沒有時間表。但前國防部戰規司計畫官王志鵬認為，前段時間海鯤潛艦才正在裝配光電潛望鏡與電池組，艦體未充電加氣前，並非進入港測試程序。必須完成裝備，泊於碼頭使用岸電通電測試，才是正式進入泊港測試程序。

海鯤潛艦完成泊港測試後，下一階段將進入海上測試（SAT），包括浮航、淺水、深水試車等，目前都没有時間表。