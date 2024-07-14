獨／海鯤潛艦乾塢注水中 明可望展開出塢程序
國造潛艦首艘原型艦海鯤號，已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，台船今天起已往乾塢注水，預計明（15）日起展開出塢的程序。
國防部已證實將在2025年度國防預算案中編列長達15年、額度高達2800餘億元的7艘國造潛艦後續艦預算案，預算案8月將送到立法院，海鯤號出塢加快進入泊港測試（HAT）程序，有助說服期野立委。
據指出，海鯤號今天仍處於坐墩的狀態，但為裝配光電潛望鏡與電池組原施工的帆布與鷹架已全數拆除。台船今持續往乾塢注水，預計明天可進行原型艦出塢的程序。
因應海鯤號明日可望出塢，高雄港務局、警察總隊今天通告，明天海鯤號乾塢周邊港區全面管制空拍機升空。
台船董事長鄭文隆曾公開表示，海鯤潛艦目前即為進入泊港測試（HAT），但以安全為重，沒有時間表。但前國防部戰規司計畫官王志鵬認為，前段時間海鯤潛艦才正在裝配光電潛望鏡與電池組，艦體未充電加氣前，並非進入港測試程序。必須完成裝備，泊於碼頭使用岸電通電測試，才是正式進入泊港測試程序。
海鯤潛艦完成泊港測試後，下一階段將進入海上測試（SAT），包括浮航、淺水、深水試車等，目前都没有時間表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言