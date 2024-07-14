美中義航艦布陣印太 學者指政軍意涵交鋒各有所圖

漢光40號演習7月22日操演前夕，美國、中國與義大利等航艦已先在印太海域「布陣」。學者分析，美航艦是讓盟友熟悉共同作戰模式，義大利航艦屬軍事合作含意，山東艦是從戰略上暗示美軍，若台海有事會拒止美軍航艦打擊群介入。

兩年一次、全球規模最大的環太平洋軍演（RIMPAC），演訓期從6月27日至8月1日，共29國派出40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機進行聯合演習。演習主角美軍航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）8日駛出珍珠港，宣告演習進入第2階段。

共軍方面，日本防衛省統合幕僚監部9日公布，解放軍海軍山東號航艦（舷號：17）與護衛艦艇，在台灣東南方的菲律賓海進行海空操演；美國海岸防衛隊10日通報，在阿留申群島周邊海域發現4艘中國軍艦，而中俄「海上聯合－2024」定15至17日在廣東湛江外的南海舉行。

此外，義大利航艦「卡富爾號」（ITS Cavour）打擊群日前在南海，與美國濱海戰鬥艦進行聯合操演。美國海軍第七艦隊12日也指出，「羅斯福號」（USSTheodore Roosevelt）航艦打擊群在印度洋，與印度軍隊展開聯合海上行動。

針對近期多國航艦在印太海域「布陣」，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪指出，從美國的全球布局看，2024年環太平洋軍演是希望各盟邦與盟友，都可以進行參演，透過環太軍演讓各盟友熟悉共同作戰模式。

至於義大利卡富爾號航艦「罕見」來到印太地區，林穎佑認為，美國經常和英、法、義、西班牙等國航艦共同演練，但主要是「航艦對航艦」的作戰演練，畢竟美國深知，歐洲盟友在台海發生戰事或西太平洋有事的情況下，不太可能自歐洲來到東亞協助，因此美國與歐洲國家海軍在西太平洋的演練，較偏向戰術上的訓練和政治上的含意。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，美國軍政高層曾透露，希望歐洲國家派遣軍艦來參與印太事務，同時也能分擔美軍的壓力，但印太地區若有事，歐洲國家派軍艦直接參戰的可能性不高；目前歐洲國家派艦到印太，多屬全球演訓活動，卡富爾號未來將造訪日本，也是強化軍事合作意涵。

至於山東號航艦群在菲律賓海演訓，是否劍指美國環太平洋軍演，林穎佑說，「其實還好」，因為這是山東艦今年完成定期保養後，第一次進入西太平洋的遠海航訓，比較像是例行的演訓。

不過，林穎佑指出，山東艦進入西太平洋的時間點，與中俄海軍將舉行的第4次海上聯合軍演相當接近，不排除山東艦可能加入中俄海上聯訓，藉以形塑美國與盟友在夏威夷周邊舉行環太平洋軍演時，中俄兩國則主導另一場亞太海上軍演，進而拉攏北韓與使用中國製船艦如孟加拉、巴基斯坦等國，未來願意加入。

舒孝煌認為，山東艦此時進入西太平洋，兼具政治和軍事意涵，中共10日出動超過50架次以上軍機，配合山東艦執行海空聯訓，並演練如何跟台灣以西的中共空軍部隊，進行互相協調的戰術戰法；從戰略上看，就是暗示美軍，若台海有事會拒止美軍航艦打擊群介入。

林穎佑也指出，中共海軍進入阿留申群島附近海域，這意味著當美國在西太平洋有一連串動作時，中國也會嘗試將兵力投射出第一島鏈；但不是要開戰，而是要行使像海軍外交上常使用的「展示國旗」策略，即比照美國可在南海、台海、東海自由航行，共軍也要展示在美國領海外自由航行的能力。