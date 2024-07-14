中共火箭軍內蒙試射 頻密超乎尋常我戒備

國防部公布，中共火箭軍部隊昨天在內蒙古地區進行多波次試射行動，這是軍方首次公布對岸火箭軍的演習動態。據了解，共軍這波試射行動的頻密程度超乎尋常，軍事專家則解讀，不排除火箭軍大動作是與其他軍種協同演練反介入／區域拒止等科目。

軍方人士透露，雖然火箭軍演習地區遠在內蒙古，不過我方仍能綜合各種管道完整掌握各項動態，由於這批多波試射行動的頻密程度已超乎違常，且共軍往往藉類似試射行動訊息、畫面遂行認知作戰之意圖，因此國防部公布相關訊息，提醒國人注意。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑解讀，近期中共航艦山東號西出太平洋演訓，中共空軍也頻繁出海協訓，顯示近期共軍進入各項演訓的高峰期，不排除火箭軍昨日的大動作，是與其他軍種協同執行反介入／區域拒止等科目演練。

林穎佑並推測，火箭軍先前歷經高階將領被整肅等風波，如今我方掌握多波次演訓活動，應該代表火箭軍的內部異動或許暫告段落，已經恢復戰備、演訓活動。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，國防部公布試射訊息，使中共認知到國軍有能力掌握其軍事動態，是一種「偵察性嚇阻」。同時我方針對對岸所使用的彈種、任務和目標，可進一步掌握共軍是否從俄烏戰爭的經驗中，發展出新的戰術、戰法。