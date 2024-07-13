受邀JFSS兵推 郭國文：台日海巡應合作強化島鏈防禦

民進黨立委郭國文、陳冠廷受邀參與日本戰略研究論壇（JFSS）年度兵推，郭國文指出，日韓之間有軍事情報保護協定，日本近期也與菲律賓簽署軍隊相互准入協定，他期待台日之間可透過海巡單位簽署MOU，加強第一島鏈陣線的防禦。

日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）今天舉辦第4屆台海危機兵棋推演，聚焦台灣與周遭鄰國該如何因應中國的灰色行動脅迫，為日方相關政策制定提供參考。立委郭國文、陳冠廷受邀與會，亦是首次有台灣立法委員獲得邀請。

郭國文指出，「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」，這句話不是口號，而是戰略概念，日韓之間有軍事情報保護協定（GSOMIA），日本近期也與菲律賓簽署軍隊相互准入協定，但台日雙方欠缺戰術層級的演練，他期待台日間可透過海巡單位簽署MOU，來加強第一島鏈陣線的防禦。

郭國文以7月初漁船事件為例說，1艘台灣漁船被中國海警強勢登船，並帶回福建漁港，即便在該領海作業是兩岸間長久的雙邊默契，但中國卻罕見大動作逮捕船隻。

他認為，這都屬於中國一連串改變現狀、挑戰國際法的計畫，類似手法也在日本、菲律賓上演，這就是中國利用國際法，藉由執法案例造成既定事實，意圖擴張中國在周遭海域的霸權，未來若涉及到法律戰，對台日菲都不利。

郭國文強調，因應中國對外擴張行為，台日之間必須加強海巡的合作，中國海警的策略是逐步往準軍事行動邁進，如果台日之間沒有應對策略，未來在灰色作戰都將吃虧。

陳冠廷指出，今年的兵推主要是模擬台海可能面臨的危機情境，並納入全球局勢作考量，包括俄烏戰爭、中東動盪，以及台灣、美國總統選舉的結果，為日方相關政策制定提供參考。

陳冠廷表示，兵推的其中一項目標，是促進日本民眾對「台灣有事」影響日本安全的了解，因此特別將民間商社納為觀察員，作為強化整體社會韌性的準備，此方向值得台灣學習。