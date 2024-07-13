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中共火箭軍多波次試射 專家：不排除跨軍種演練A2AD

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共火箭軍試射動態，專家解讀不排除為執行跨軍種聯合演訓科目。中新社
國防部公布中共火箭軍試射動態，專家解讀不排除為執行跨軍種聯合演訓科目。中新社

國防部公布，中共火箭軍部隊今天於外蒙古地區進行多波次試射行動，這是軍方首次公布對岸火箭軍的演習動態。據透露，共軍這波試射行動的頻密程度已超乎尋常，因此特別提醒國人注意。軍事專家則解讀，不排除火箭軍的大動作，是與其他軍種協同演練反介入／區域拒止等科目。

據指出，國防部過去鮮少公布共軍陸地部隊動態，尤其「火箭軍」機動部署，但仍將火箭軍列為嚴密監控對象。國防部表示，從十三日凌晨四時起，陸續偵獲中共火箭軍部隊，於蒙古地區進行多波次試射行動。國防部強調，已經運用聯合情監偵手段嚴密掌握，防空部隊也加強戒備。

軍方人士透露，雖然火箭軍演習地區遠在內蒙古，不過我方仍能綜合各種管道完整掌握各項動態，由於這批多波試射行動的頻密程度已超乎違常，且中共軍方往往藉類似試射之行動、畫面遂行認知作戰的意圖，因此國防部公布相關訊息，提醒國人注意。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑解讀，近期中共航艦山東號西出太平洋演訓，中共空軍也頻繁出海協訓，不排除火箭軍昨日的大動作，是與其他軍種協同執行反介入／區域拒止等科目演練。

另一方面，林穎佑推測，火箭軍先前歷經高階將領被整肅等風波，如今我方掌握火箭軍的多波演訓活動，應該代表火箭軍的人事異動或許暫告段落，已經恢復戰備、演訓活動。

國防安全研究院副研究員舒孝煌也分析，國防部公布試射訊息，代表國軍雷達的偵測、監控能力可及中國內陸，也讓中共認知到國軍有能力掌握其軍事動態。我方針對對岸所使用的彈種、任務和目標，可進一步解讀是否從俄烏戰爭的經驗中，發展出新的戰術、戰法。

中共 內蒙古 國防部

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