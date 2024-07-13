國防部首度發布中共火箭軍試射 專家分析背後用意

國防部今天首度發布，中共火箭軍於蒙古地區進行多波次試射行動。軍事學者蘇紫雲分析，國防部持續運用「偵察性嚇阻」，藉此讓中共認知，國軍利用情監偵手段充分掌握中共軍事動態，並適時公布以安定民心。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，國防部首度公布中共火箭軍部隊在蒙古地區的試射活動，是一種「偵察性嚇阻」（Deterrence by Detection）方式，透過主動公布中共解放軍的軍事動態，讓中共認知到國軍有能力掌握其軍事動態；這個主動發布的作為就如同國防部5月於中共對台發動「聯合利劍－2024A」演習期間，公布F-16V透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16、轟6型機的畫面。

正當中共航空母艦山東艦進入西太平洋演訓，蘇紫雲說，國防部於11日再度公布F-16V戰機以狙擊手莢艙標定殲16戰機畫面，上述作為都是國軍透過聯合情監偵手段，全般掌握當面敵情動態的能力，也顯示出自從顧立雄5月20日接任國防部長後，所展現的新思維，以資訊透明讓民眾安心。

有關中共火箭軍於蒙古地區進行多波次試射，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑分析，國防部公布試射訊息，代表國軍雷達的偵測、監控能力可及中國內陸，而火箭軍先前歷經高階將領被整肅，曾擔任火箭軍司令員的前國防部長魏鳳和被開除黨籍、軍籍，現在被國軍偵獲多波次試射，代表火箭軍的人事異動或許暫告段落，已經恢復戰備、演訓活動。