賴清德總統登131軍艦 重申基隆軍港西遷會照期程推動

賴清德總統今天到基隆，先去威海營區勉勵海軍131艦隊官兵，秉持忠義軍風，守護海疆安全。賴總統也提到「基隆軍港西遷」會按期程推動，達成國防、基隆港、基隆市三贏目標。

賴總統今由包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、海軍上將司令唐華、艦指部中將指揮官吳立平等人陪同前往威海營區，先聽取部隊任務簡報及實地視察官兵生活與辦公大樓，接著登上131艦隊旭江軍艦視導，了解船艦設備與勤務執行狀況，頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統致詞時說，他專程來到威海營區，向131艦隊全體官兵說聲感謝。感謝大家保家衛國，「大家辛苦了」。

賴總統表示，海軍131艦隊負責東北海域、海峽和南部的偵巡工作，以及外離島運補護航任務，可以說是國軍不對稱戰力的重要支柱。131艦隊下轄沱江級巡邏艦，是「國艦國造」的高效能艦艇，具有匿蹤性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓我們的國防實力更加提升，國家安全也得到更好的保障。

賴總統說，剛剛聽131艦隊少將艦隊長劉勝山介紹沱江艦內部的設施和運作，每一個環節精準到位，都是因為所有官兵的努力和付出，大家充分展現了海軍優質的專業職能，以及平日勤訓精練的結果。

賴總統也提到，稍早看了營區生活空間，這幾年來政府努力推動「基隆軍港西遷」工程，興建新的辦公大樓和生活大樓，現在大家的生活和工作環境，都有顯著的改善和升級。

賴總統說，基隆軍港西遷是提升國防戰備效能、促進城市發展的重大計畫，相關工程目前都按照期程確實執行中，也將陸續完工，落實國防、基隆港、基隆市三贏的目標。在場官兵都是重要的國防力量，期許大家持續秉持忠義軍風，揚威於海上，守護海疆安全，並再次感謝大家的辛苦和付出。

賴總統離開威海營區後轉赴基隆慶安宮，為他致贈慶安宮的「安海福民」匾額揭幕，並在發表談話時說，來慶安宮前去威海營區131艦隊，給官兵加油，支持他們。

賴清德表示，未來除了會繼續提高國防力量，也會發展國家經濟，讓經濟好、有力量，而且更加有韌性，不怕別的國家對我們採取任何經濟措施，不受外來力量的影響。

賴清德表示，他也會積極的與民主國家建立更親密的關係，希望面對集權主義的威脅，民主陣營每一個國家，心連心、手牽手、肩膀併在一起，共同發揮力量，避免意外的發生。