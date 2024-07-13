快訊

三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

賴清德視察131艦隊 強調基隆軍港西遷落實三贏

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統視察基隆海軍131艦隊，登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。圖／軍聞社
賴清德總統視察基隆海軍131艦隊，登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。圖／軍聞社

賴清德總統今日前往基隆視察海軍131艦隊，除了聽取部隊任務簡報並視察官兵生活與辦公大樓，同時首度登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。他表示「基隆軍港西遷」是政府努力推動的工程，目前各項工程按照都期程即將陸續完工，將可落實國防基隆港、基隆市三贏的目標。

基隆市長謝國樑罷免案激起藍綠升高對抗，國民黨秘書長黃健庭今日前往基隆宣傳「反惡罷」，民進黨主席賴清德、秘書長林右昌也來到基隆，較勁意味濃厚。另一方面，賴清德也以總統身分視察駐防基隆港的海軍131艦隊。

賴清德表示，131艦隊負責東北海域等範圍偵巡工作以及外離島的運補護航任務，可說是國軍不對稱戰力的重要支柱；而131艦隊下轄沱江級巡邏艦，是我國「國艦國造」的高效能艦艇，具有匿蹤性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓國防實力更加提升，國家安全也得到更好的保障。

賴清德也視察營區生活空間，他指出，政府推動「基隆軍港西遷」工程，興建新的辦公和生活大樓，現在官兵的生活和工作環境，都有顯著改善和升級。他強調，「基隆軍港西遷」是提升國防戰備效能、促進城市發展的重大計畫，目前相關工程都按照期程確實在執行之中，也將陸續完工，落實國防、基隆港、基隆市三贏的目標。

賴清德總統視察基隆海軍131艦隊，登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。圖／軍聞社
賴清德總統視察基隆海軍131艦隊，登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。圖／軍聞社

國防 基隆港 賴清德

延伸閱讀

外媒專訪 馬英九稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

賴清德總統送匾給基隆慶安宮 以「安海福民」還願

賴總統赴基隆慶安宮贈匾 誓言掃除黑金勢力

罷樑攻防「賴清德現身基隆」 童子瑋：揭匾非常單純 中選會指導很正常

相關新聞

國防部首度發布中共火箭軍試射 專家分析背後用意

國防部今天首度發布，中共火箭軍於蒙古地區進行多波次試射行動。軍事學者蘇紫雲分析，國防部持續運用「偵察性嚇阻」，藉此讓中共...

賴清德總統登131軍艦 重申基隆軍港西遷會照期程推動

賴清德總統今天到基隆，先去威海營區勉勵海軍131艦隊官兵，秉持忠義軍風，守護海疆安全。賴總統也提到「基隆軍港西遷」會按期...

賴清德視察131艦隊 強調基隆軍港西遷落實三贏

賴清德總統今日前往基隆視察海軍131艦隊，除了聽取部隊任務簡報並視察官兵生活與辦公大樓，同時首度登上5月剛成軍的沱江級飛...

「織女星」計畫研發戰機引擎遇瓶頸 傳軍方轉向外購

軍方推動研製ADF下一代「先進防禦戰機計劃」，中科院也以「織女星」計畫為代號研發新式戰機發動機，不過傳出由於無法達到預期...

中共火箭軍今多批試射 國防部首發新聞稿強調「加強戒備」

國防部表示，從今日凌晨4時起，陸續偵獲中共火箭軍部隊，於蒙古地區進行多波次試射行動。這是軍方首次針對對岸火箭軍的演習情況...

國防部：軍購F-16V遇開發瓶頸 已獲突破可如期交機

國民黨立委羅智強透過書面質詢關切對美軍購進度。國防部回覆，F-16V新式戰機因飛機與選用裝備間軟體整合及開發瓶頸，於裝備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。