賴清德視察131艦隊 強調基隆軍港西遷落實三贏

賴清德總統今日前往基隆視察海軍131艦隊，除了聽取部隊任務簡報並視察官兵生活與辦公大樓，同時首度登上5月剛成軍的沱江級飛彈巡邏艦「旭江艦」巡視。他表示「基隆軍港西遷」是政府努力推動的工程，目前各項工程按照都期程即將陸續完工，將可落實國防、基隆港、基隆市三贏的目標。

基隆市長謝國樑罷免案激起藍綠升高對抗，國民黨秘書長黃健庭今日前往基隆宣傳「反惡罷」，民進黨主席賴清德、秘書長林右昌也來到基隆，較勁意味濃厚。另一方面，賴清德也以總統身分視察駐防基隆港的海軍131艦隊。

賴清德表示，131艦隊負責東北海域等範圍偵巡工作以及外離島的運補護航任務，可說是國軍不對稱戰力的重要支柱；而131艦隊下轄沱江級巡邏艦，是我國「國艦國造」的高效能艦艇，具有匿蹤性、航行穩定性，還有區域防空火力，讓國防實力更加提升，國家安全也得到更好的保障。