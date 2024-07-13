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「織女星」計畫研發戰機引擎遇瓶頸 傳軍方轉向外購

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院推動以TFE104發動機（如圖）為基礎推動「織女星計畫」，研發戰機發動機，傳出已喊停。（記者程嘉文攝影）
中科院推動以TFE104發動機（如圖）為基礎推動「織女星計畫」，研發戰機發動機，傳出已喊停。（記者程嘉文攝影）

軍方推動研製ADF下一代「先進防禦戰機計劃」，中科院也以「織女星」計畫為代號研發新式戰機發動機，不過傳出由於無法達到預期目標，國防部已經在國防預算有限的前提下，喊停「織女星」第二階段計畫，轉向對外採購已發展成熟的F414發動機。

著眼兩岸軍力失衡，空軍對美爭取F-35匿蹤戰機始終未獲善意回應，軍方推動ADF先進防禦戰機計畫(Advanced Defense Fighter)，目標以第五代機性能為藍本，至少需具備內置彈艙、降低雷達反射的匿蹤外型、不排除具備向量噴嘴的強力發動機、AESA相列雷達、數據數據鏈等航電性能。

據指出，軍方針對ADF所需發動機，原先規劃採「自力研發」與「對外採購」雙軌併行的方式推動。中科院也推出「織女星」計畫，第一階段從2018到2023年編列17億元經費研發航空發動機關鍵技術，第二階段則規劃到2029年前，具備啟動研製發動機能量。中科院前院長張忠誠在面對立委質詢時曾表示，織女星計畫第一階段已習得12項熱鍛技術，預計下階段準備試生產。不過現在傳出，軍方認為新式發動機研究計畫無法達成原先預期目標，已經喊停後續計畫，轉向外購。

軍方內部傳出，軍方評估未來對外採購的戰機發動機傾向通用電機（GE）公司的F414發動機，不但美國海軍現役F/A-18E/F超級大黃蜂戰機採用，韓國正在發展中的KF-21匿蹤戰機也採用F414為動力來源。

不過，台海安全研析中心主任梅復興擔憂F414發動機的取得能否順利？他在臉書指出，ADF當時的構想就是打算使用F414發動機，也已取得出口許可，只不過，拜登政府這幾年來不支持台灣投資載臺，不知有否影響到該出口許可的延續？

中科院 女星 戰機

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