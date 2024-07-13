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中共火箭軍今多批試射 國防部首發新聞稿強調「加強戒備」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部罕見公布中共火箭軍演訓試射動態。中新社
國防部罕見公布中共火箭軍演訓試射動態。中新社

國防部表示，從今日凌晨4時起，陸續偵獲中共火箭軍部隊，於蒙古地區進行多波次試射行動。這是軍方首次針對對岸火箭軍的演習情況發布新聞稿。國防部強調，已經運用聯合情監偵手段嚴密掌握，防空部隊也加強戒備。

國防部過去罕見公布共軍陸地部隊動態，尤其「火箭軍」機動部署。不過去年9月大陸進行聯合利劍環台演習期間，國防部曾特別點名嚴密監控「遠火部隊」。根據公開資料顯示，中共「遠程火箭部隊」配備「PHL191火箭」。射程最遠號稱可達500公里，由於全台都在射程範圍內，因此成為國軍嚴密監控對象。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺，加強戒備、適切應處。

國防部 火箭 監控

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