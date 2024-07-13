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萬安演習7月下旬展開 內政部視察防空避難處所規劃

中央社／ 台北13日電

內政部政務次長馬士元昨天率隊視察轄內防空避難處所，除檢視重新製作的壓克力告示牌、基本動線設備，也建議參考新加坡做法，在大型避難處所的地面分區標示清楚，劃設民眾最小管理單位，便於指揮。

馬士元昨天率內政部警政署民防指揮管制所、內政部國土管理署等機關，前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所。

內政部今天發布新聞指出，馬士元除檢視重新製作的壓克力告示牌、基本動線設備，也建議參考新加坡做法，在大型避難處所的地面分區標示清楚，劃設民眾最小管理單位，便於指揮。

馬士元表示，7月下旬配合漢光演習，也即將在各縣市展開萬安演習，防空避難處所不只是場地，更重要是人的規劃，例如若民眾避難超過2小時，臨時物資管理、臨時簡易醫療及傷患救助、多少民眾要配置1名民防人員等問題，都與人有關，必須納入考量。

馬士元提醒，防空避難處所不能堆置雜物，要保持進出暢通、避免積水、平常配合演習，災時主動開放供民眾就近避難；防空避難室如果在學校，可容納人數要先扣掉該校師生，再統計可收容民眾人數、並標示清楚師生及民眾的區域。

馬士元指出，世界都在關注台灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓台灣持續壯大。

他表示，總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，進行全方位的盤整，強化台灣社會整體的韌性，就是提升台灣的安全，而強化台灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮。

馬士元也感謝警察認真於崗位執勤，無分晝夜堅守，持續推動警察體系之民防訓練及任務，乃當前重要工作，民防工作能安定民心，更期勉未來能持續精進，一起努力維護社會安定。

民防 漢光演習

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