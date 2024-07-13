37共軍機艦繞台 TB-001無人機現身宮古空域
軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計37架、艘次共軍機艦繞台。其中20架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（12）日清晨到今（13）日清晨6時，共計偵獲共機30架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中20架次共機跨越海峽中線分別在中線沿線、西南和東南空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到傍晚為止，有25架次共軍各型機種沿台海中線邊緣沿線活動，其中15架次跨越中線，另有5架次無人機、輔戰機及直升機在台海西南空域活動，最近時距離鵝鑾鼻西南方約46浬。
另一方面，日本防衛省也公布，從昨日上午至下午，1架中國大陸TB-001軍用偵察／攻擊無人機從東海起飛，往返於沖繩本島和宮古島之間。經確認，飛機穿越太平洋，朝巴士海峽飛去。日本航空自衛隊也出動戰機監控。
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