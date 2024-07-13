上午共機20架次逾越海峽中線 部分共機距鵝鑾鼻46浬

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中逾越台灣海峽中線進入西南及東南部空域20架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共37機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約46浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時20分至下午5時57分，在台灣海峽空域偵獲中共25架次主戰機、無人機及直升機，其中15架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約107浬，另一部分共機距離基隆約65浬。

國軍於昨天上午7時59分至晚間7時49分，在台灣西南空域偵獲5架次輔戰機、無人機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約46浬，部分共機持續飛行至台灣東南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。