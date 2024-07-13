快訊

威而鋼在陸年銷2億片賣爆 凸顯的是中國經濟不行了？

林俊傑吐「動念退出演藝圈」 曝經歷低潮自我懷疑：還要繼續唱嗎

因公殉職！三重28歲愛家警遭逆向車高速撞死 同仁不捨：他很認真

上午共機20架次逾越海峽中線 部分共機距鵝鑾鼻46浬

中央社／ 台北13日電
圖為我機過去監控共機圖。圖／國防部
圖為我機過去監控共機圖。圖／國防部

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中逾越台灣海峽中線進入西南及東南部空域20架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共37機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約46浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時20分至下午5時57分，在台灣海峽空域偵獲中共25架次主戰機、無人機及直升機，其中15架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約107浬，另一部分共機距離基隆約65浬。

國軍於昨天上午7時59分至晚間7時49分，在台灣西南空域偵獲5架次輔戰機、無人機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約46浬，部分共機持續飛行至台灣東南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

延伸閱讀

共軍26機艦出海 14共機越海峽中線

山東艦出海 共機56架逾越台海中線創新高

14架次共機越海峽中線 國軍嚴密監控

共機23架次逾越台海中線 部分距鵝鑾鼻35浬

相關新聞

37共軍機艦繞台 TB-001無人機現身宮古空域

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計37架、艘次共軍機艦繞台。其中20架共機跨越海峽中線在台海北部、...

廣角鏡／三軍儀隊 15日撤出中正紀念堂大廳

七月十五日起，三軍儀隊將移出中正紀念堂蔣中正銅像大廳，且撤除站哨任務。儀隊駐點勤務將調整為每個整點巡查正堂外圍，並在民主...

非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

三軍九校（陸官、海官、空官，國防大學政戰、管理、理工學院，國防醫學院，空軍航技學院，陸軍專校）113學年度新生，目前正在...

中正紀念堂沒了儀隊站哨 增加每整點巡查交會展示

三軍儀隊將移出中正紀念堂引發議論，文化部宣布，從7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂大廳，撤除原有站哨任務，國防部表示...

三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師民主大道

三軍儀隊規畫移出中正紀念堂堂體，未來改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。文化部今天表示，經與國防部溝通，並於7月4日「行...

獨／海巡新增快艇巡邏淡水河 比照「天威操演」測偷渡應變

為強化淡水河口防務，海巡署今日證實，已加派多功能巡緝艇進駐河口，同時新增河面巡邏、機動目視辨識目標勤務，巡邏範圍以淡水河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。