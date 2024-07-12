非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

三軍九校（陸官、海官、空官，國防大學政戰、管理、理工學院，國防醫學院，空軍航技學院，陸軍專校）113學年度新生，目前正在鳳山陸軍官校進行入伍訓。陸官今天（10日）在臉書發布一批新生入伍訓照片，其中多張照片中，都有其他國家的交換學生入鏡，甚至有一位入伍生的軍服繡有約旦國旗，創下非邦交國學生就讀官校的罕見例子。

約旦雖然早在1970年代就與大陸建交，但當時的國王胡笙對中華民國頗有感情，兩國軍方始終保持相當交流。其派員前來政戰學院接受遠朋班受訓，或到國防大學就讀軍種指參學院或戰爭學院，都可說是公開秘密，不過就讀軍校大學部，仍是已知第一次。

三軍九校的入伍訓，除了海軍官校入伍生穿著陸戰隊的虎斑迷彩服，其他學校均穿著同樣的綠色系數位迷彩，因此光從照片無法判斷這位約旦學生是就讀哪一所軍校，僅知不是海官。

陸官臉書的其他照片中，至少可看到另外四位外籍生，其中兩位兩位穿著虎斑迷彩，另兩人穿著一般迷彩。