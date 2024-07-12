中正紀念堂沒了儀隊站哨 增加每整點巡查交會展示

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
文化部、國防部調整中正紀念堂國軍儀隊禮兵勤務執勤方式，自7月15日起儀隊將移出中正紀念堂銅像大廳。圖／聯合報系資料照片
文化部、國防部調整中正紀念堂國軍儀隊禮兵勤務執勤方式，自7月15日起儀隊將移出中正紀念堂銅像大廳。圖／聯合報系資料照片

三軍儀隊將移出中正紀念堂引發議論，文化部宣布，從7月15日起，國軍儀隊將移出中正紀念堂大廳，撤除原有站哨任務，國防部表示，從15日起，儀隊駐點勤務將調整為每個整點分2組巡查中正紀念堂正堂外圍，並在民主大道交會進行訓練展示，同時三軍儀隊也會維持中正紀念堂的升降旗勤務。

國防部表示，經過與文化部研討，從7月15日上午9時起，中正紀念堂儀隊駐點勤務，調整為每整點時，分2組執行安全巡查，至民主大道交會後實施訓練展示。另外，三軍儀隊將持續執行中正紀念堂的升降旗勤務，以維莊嚴。

文化部則說明，調整後的儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時之間，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘。如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

對於外界質疑三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳，是否將讓操槍演練淪為觀光性質？國防部長顧立雄日前解釋，儀隊的表演還是在表現對國家的效忠，升降旗儀式也會繼續。顧立雄強調，儀隊的性質就像在忠烈祠一樣「忠烈祠儀隊也有這樣的表演」

中正紀念堂 國防部

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