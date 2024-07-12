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台美簽署F-16搜索追蹤系統合約 總額112億餘元

中央社／ 台北12日電

根據政府電子採購網今天公告的決標資訊，國防部美軍事代表團已與美國簽署「紅外線搜索及追蹤系統」等17項採購合約，決標金額為新台幣112億餘元。據悉，紅外線搜索及追蹤系統即為F-16V戰機所使用的「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）。

美國政府於2023年8月23日宣布將軍售台灣5億美元F-16戰機「紅外線搜索追蹤系統（IRST）」與相關設備。根據政府電子採購網今天公告的決標資訊，國防部駐美軍事代表團於6月25日與美國在台協會（AIT）簽署「紅外線搜索及追蹤系統等17項」採購合約，決標金額為新台幣112億499萬5312元，履約起迄日期為今年6月25日至2030年12月31日。

決標資訊顯示，履約執行機關為國防部空軍司令部，履約地點為台東縣。位於台東的空軍志航基地，正是台灣向美國採購66架全新F-16V（blk70）戰機未來的部署地點。

軍方人士今天向中央社記者證實，「紅外線搜索及追蹤系統」等17項採購合約，即是使用於未來66架F-16V（blk70）戰機。

針對紅外線搜索追蹤系統（IRST）對於F-16V（blk70）戰機的幫助，國防部去年曾表示，此為配合F-16V（blk70）戰機研發的最新型式，可進一步強化對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空戰效能。

國防安全研究院副研究員舒孝煌去年接受中央社訪問分析，面對俄羅斯、中共等國的第5代匿蹤戰機，因其雷達截面積小將導致偵蒐距離受限，雖然匿蹤戰機減少雷達波反射，但戰機飛行時與空氣的摩擦、發動機熱源都是很好偵測目標，IRST便以此原理偵蒐，且無法被敵方察覺。

F-16V 國防部 戰機 美軍 軍售

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