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換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

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三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師民主大道

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化部、國防部調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，自7月15日起儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。本報資料照片
文化部、國防部調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，自7月15日起儀隊將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。本報資料照片

三軍儀隊規畫移出中正紀念堂堂體，未來改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。文化部今天表示，經與國防部溝通，並於7月4日「行政院轉型正義業務推動專案研商會議」中報告後，決定調整中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。

文化部表示，國軍儀隊巡查及訓練展示勤務，依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬於國軍禮儀的特殊任務，自69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今。

但為落實中正紀念堂轉型正義任務，文化部指出，中正紀念堂除了持續辦理人權講座、常設展、導覽解說外，也以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段轉型正義目標，因此要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先於銅像大廳的站哨任務。

文化部指出，但也為了兼顧民眾共同記憶，以及民眾對中正紀念堂的使用者習慣，仍維持國軍儀隊演練，將演練場所移至民主大道前方，結合民主大道上原本夏令時間早上6時與下午6時10分的升降國旗儀式，讓國軍儀隊任務回歸捍衛民主自由、保障人民安全為目的。

文化部表示，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，將於每日上午9時至下午5時間，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，7月15日起將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。圖╱文化部提供
中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務執勤方式，7月15日起將移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳。圖╱文化部提供

中正紀念堂 國軍 文化部

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