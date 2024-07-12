獨／海巡新增快艇巡邏淡水河 比照「天威操演」測偷渡應變

為強化淡水河口防務，海巡署今日證實，已加派多功能巡緝艇進駐河口，同時新增河面巡邏、機動目視辨識目標勤務，巡邏範圍以淡水河口至淡江大橋為主，視況延伸至關渡大橋。

另外，海巡署已下令海巡特勤隊比照國軍「天威操演」，不定時對全國各岸巡隊轄區演練偷渡衝岸實兵，測試各巡防區雷達、岸巡勤務是否到位。

本報昨日目擊，海巡署一艘多功能巡緝艇，緩速駛入淡水河口河段，艇上由岸巡及海巡隊人員操駕配合，針對河面行船逐一加以檢視。被海巡署稱為CP艇的國造的K112型多功能巡緝艇，吃水淺，航行極速可達45節、87公里左右，可衝上淺灘。

在陸籍快艇成功滲透淡水河口前，鮮見此型艇進入淡水河道。

海巡署今日證實新增這項勤務，並表示，多功能巡緝艇巡邏範圍以淡水河口至淡江大橋為主，視況延伸至關渡大橋，如遇查緝走私、偷渡及救生狀況處置，則向河道內延伸至狀況處置完畢。

海巡署說，淡水海巡隊原配置1艘多功能巡緝艇，於113年7月再增配1艘，現有2艘。