獨／海巡新增快艇巡邏淡水河 比照「天威操演」測偷渡應變
為強化淡水河口防務，海巡署今日證實，已加派多功能巡緝艇進駐河口，同時新增河面巡邏、機動目視辨識目標勤務，巡邏範圍以淡水河口至淡江大橋為主，視況延伸至關渡大橋。
另外，海巡署已下令海巡特勤隊比照國軍「天威操演」，不定時對全國各岸巡隊轄區演練偷渡衝岸實兵，測試各巡防區雷達、岸巡勤務是否到位。
本報昨日目擊，海巡署一艘多功能巡緝艇，緩速駛入淡水河口河段，艇上由岸巡及海巡隊人員操駕配合，針對河面行船逐一加以檢視。被海巡署稱為CP艇的國造的K112型多功能巡緝艇，吃水淺，航行極速可達45節、87公里左右，可衝上淺灘。
在陸籍快艇成功滲透淡水河口前，鮮見此型艇進入淡水河道。
海巡署今日證實新增這項勤務，並表示，多功能巡緝艇巡邏範圍以淡水河口至淡江大橋為主，視況延伸至關渡大橋，如遇查緝走私、偷渡及救生狀況處置，則向河道內延伸至狀況處置完畢。
海巡署說，淡水海巡隊原配置1艘多功能巡緝艇，於113年7月再增配1艘，現有2艘。
而由於海巡特勤隊已展開衝岸測試勤務的行動，引起基層爭議。海巡署今天表示，考量現行偷渡及走私案件日新月異，使該署對於查緝不法防不勝防，為強化該署同仁應處能力及加強橫向及縱向聯繫，海巡署就各地區旳轄區特性、岸際及港區潛在風險等因素，運用各種應勤能量，藉由平時狀況演練，提升勤務效能及突發狀況處置能力，以維我國境安全。
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