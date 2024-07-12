共軍26機艦出海 14共機越海峽中線

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦繞台。其中14架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新解放軍台海周邊海空域動態，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時，共計偵獲共機18架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中14架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東部空域活動。