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共軍26機艦出海 14共機越海峽中線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦繞台。其中14架共機跨越海峽中線在台海北部、西南和東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新解放軍台海周邊海空域動態，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時，共計偵獲共機18架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中14架次共機跨越海峽中線分別在台海北部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日上午到晚間為止，有11架次共軍各型機種沿台海中線邊緣一線活動，其中7架次跨越中線。另有6架次無人機、輔戰機及直升機在台海西南空域活動；東部外海則有疑似艦載直升機活動，距離鵝鑾鼻東北方約84浬。

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦在台海周圍活動。圖／國防部提供
軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨日到今日共計26架、艘次共軍機艦在台海周圍活動。圖／國防部提供

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