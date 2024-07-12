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共機「越線」創新高 賴：陸擾台海增加 威脅區域穩定

聯合報／ 記者周佑政李人岳／台北報導
賴清德總統（中）日前身穿軍裝，前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊。（取材自軍聞社）
賴清德總統（中）日前身穿軍裝，前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊。（取材自軍聞社）

賴清德總統昨接見國防大學「一一三年遠朋西語高階軍官班」表示，中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域灰色地帶侵擾與日俱增；台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定。與此同時，國防部昨公布最新中共機艦動態，從十日到十一日清晨，共有五十六架次跨越台海中線，「越線」數量創新高。

賴總統昨表示，當前中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域的灰色地帶侵擾也與日俱增，這些都是對全球民主的共同挑戰。身為總統和三軍統帥，他的使命就是確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全。

中共航空母艦山東艦穿越第一島鏈進入西太平洋，中共軍機大批出海協同演訓，國防部昨表示，從十日到十一日清晨，共有共機六十六架次出海，其中五十六架次跨越台海中線，「越線」數量創新高；共艦也有七艘次在台海周邊活動。軍方強調，我方運用任務機、艦與岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部 山東艦 航空母艦 賴清德

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