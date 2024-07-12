聽新聞
test
0:00 / 0:00
共機「越線」創新高 賴：陸擾台海增加 威脅區域穩定
賴清德總統昨接見國防大學「一一三年遠朋西語高階軍官班」表示，中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域灰色地帶侵擾與日俱增；台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定。與此同時，國防部昨公布最新中共機艦動態，從十日到十一日清晨，共有五十六架次跨越台海中線，「越線」數量創新高。
賴總統昨表示，當前中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域的灰色地帶侵擾也與日俱增，這些都是對全球民主的共同挑戰。身為總統和三軍統帥，他的使命就是確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全。
中共航空母艦山東艦穿越第一島鏈進入西太平洋，中共軍機大批出海協同演訓，國防部昨表示，從十日到十一日清晨，共有共機六十六架次出海，其中五十六架次跨越台海中線，「越線」數量創新高；共艦也有七艘次在台海周邊活動。軍方強調，我方運用任務機、艦與岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言