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聖嘉民啟智中心39周年 軍友社榮譽理事長李棟樑到賀

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）多年贊助聖嘉民啟智中心，與呂若瑟神父成為好友。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）多年贊助聖嘉民啟智中心，與呂若瑟神父成為好友。圖/軍聞社

由義大利籍神父呂若瑟創辦於宜蘭縣三星鄉，收治重度身心障礙者的天主教聖嘉民啟智中心，今天正逢37周年院慶。多年來持續贊助聖嘉民中心的軍友社榮譽理事長李棟樑，今天特別前往道賀。兩人親切擁抱，李棟樑以懷恩基金會及陳玲基金會董事長名義捐款，並且一一探望院生與社工，認購院生製作義賣的手工餅乾。

84歲的呂若瑟是威尼斯人，今年是他晉鐸為神父59周年，也是來台服務58周年。他與兄長呂道南（1933~2018），都是天主教靈醫會的神父，先後曾獲我國政府頒發醫療奉獻獎，並以「有殊勳於中華民國」，獲得我國身分證。

李棟樑隨後偕同國防部副部長徐衍璞等一行，前往蘇澳中正軍港，登上DDG-1802號蘇澳軍艦，慰問當地海軍各單位，致贈加菜金及敬軍禮品。李棟樑說，日前收到168艦隊官兵來信表達思念，他也很想念大家，尤其近年海上偵巡任務愈加繁重，加上漢光40號演習即將舉行，所以特別前來加油打氣，感謝大家堅守崗位的辛勞。

軍友社榮譽理事長李棟樑赴蘇澳海軍基地勞軍，致贈小禮物給蘇澳號驅逐艦官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑赴蘇澳海軍基地勞軍，致贈小禮物給蘇澳號驅逐艦官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左二）一行，拜訪呂若瑟神父（左四），祝賀他創辦的聖嘉民中心成立39周年。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（左二）一行，拜訪呂若瑟神父（左四），祝賀他創辦的聖嘉民中心成立39周年。記者程嘉文/攝影

國防部 捐款 神父 蘇澳

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