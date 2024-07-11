首批替代役備役訓練台南登場 全年擬召訓2萬2750人
內政部替代役訓練及管理中心今天說，全國首次替代役備役男治安維護組訓練今天登場，召訓台南市轄內備役男150人；113年起推動替代役備役役男的治安維護相關訓練，全年度預計召訓2萬2750人。
內政部替代役訓練及管理中心透過新聞稿表示，台南市政府今天在民治市政中心舉辦演訓召集，共召訓台南市轄內備役役男150人。內政部役政司長沈哲芳、台南市政府警察局副局長王文澤到場勉勵，期許役男能藉這次召集，熟悉民防技能，以提升支援民防團隊能力，強化全社會防衛韌性。
替代役訓練及管理中心說，從民國113年起，與警政署、各地方政府警察局及民政局合作，推動替代役備役男的治安維護相關訓練，全年度預計召訓2萬2750人。
替代役訓練及管理中心表示，這次的訓練內容藉由防空避難疏散、假訊息識別、自救與互救，以及協助交通事故處理等課程，使備役役男熟悉未來所支援民防團隊任務，也可提升自救及救人能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言