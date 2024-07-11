首批替代役備役訓練台南登場 全年擬召訓2萬2750人

中共建政初期民航事業極度不發達，又非聯合國與國際民航組織ICAO會員，航空器不顧國際規定，僅有數字編號。直到其獲得聯合國代表權，加入ICAO之後，才沿用代表中國的B字首。而我方雖被迫退出ICAO，但仍堅持續用B字首，成為兩岸在國際場合，少數使用同樣識別代號的例子。 不過，為避免雙方號碼出現重複，從1990年代起，台灣的民航機編碼，就開始改用五碼B-xxxxx，中國大陸則延續四碼B-xxxx。然而對岸經濟起飛後，民航市場規模暴漲，系統出現嚴重超載狀況。反之，飛機較少的台灣却使用五碼，「僧少粥多」的結果，使業者可以各憑喜好挑選號碼。其中華航的機隊最複雜，編號時也就出現最多的禁忌與「密碼」。...

2024-07-11 07:30