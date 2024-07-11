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首批替代役備役訓練台南登場 全年擬召訓2萬2750人

中央社／ 台北11日電
全國首次替代役備役男治安維護組訓練今天登場，召訓台南市轄內備役男150人。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
全國首次替代役備役男治安維護組訓練今天登場，召訓台南市轄內備役男150人。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

內政部替代役訓練及管理中心今天說，全國首次替代役備役男治安維護組訓練今天登場，召訓台南市轄內備役男150人；113年起推動替代役備役役男的治安維護相關訓練，全年度預計召訓2萬2750人。

內政部替代役訓練及管理中心透過新聞稿表示，台南市政府今天在民治市政中心舉辦演訓召集，共召訓台南市轄內備役役男150人。內政部役政司長沈哲芳、台南市政府警察局副局長王文澤到場勉勵，期許役男能藉這次召集，熟悉民防技能，以提升支援民防團隊能力，強化全社會防衛韌性。

替代役訓練及管理中心說，從民國113年起，與警政署、各地方政府警察局及民政局合作，推動替代役備役男的治安維護相關訓練，全年度預計召訓2萬2750人。

替代役訓練及管理中心表示，這次的訓練內容藉由防空避難疏散、假訊息識別、自救與互救，以及協助交通事故處理等課程，使備役役男熟悉未來所支援民防團隊任務，也可提升自救及救人能力。

替代役男 民防

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