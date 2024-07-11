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影／陣仗變大！中國大陸海警船7月首次編隊侵擾金門水域 海巡1對1監控
海巡署金馬澎分署在今天清晨6點許，監偵金門南面海域有4艘中國海警船分別同時接近4處我國限制水域外界線，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇全程對應，這是中國海警船7月首次編隊侵擾金門水域，巡防艇立即趨前採取「1對1」進行監控，一直到12時許中國海警船悉數航出限制水域外。
海巡署金馬澎分署表示，今天上午7時中國海警船舷號「14604」 、「14603」、「14508」、「14607」，以4組4船方式，分別從料羅東方、東南、翟山南方及鳳嘴南方海域刻意航入我國水域，我方立即派遣海巡艇PP-3573、PP-3585、PP-10073、PP-10081採取「1對1」平行監控對應，全程蒐證通聯警告驅離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下於上午9時悉數航出，巡防艇持續在現場海域監控。
可是約莫在10時4艘中國海警再度多點侵入金門限制水域，我巡防艇立即趨前採取「1對1」進行監控，12時許中國海警船悉數航出限制水域外，歷時2小時。
這是中國海警船在今年七月第一次編隊航入金門水域，今年迄今累計已31次侵入我方管轄水域，此舉影響海上航行安全，無益兩岸對等交流，我方呼籲中國體認區域和平穩定的重要性，海巡署將持續以堅定的立場，守護國家海洋權利。
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