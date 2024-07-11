漢光演習7月22日登場 參謀總長：夜戰訓練將是重點

國軍漢光演習將在7月下旬登場，參謀總長梅家樹上將今天表示，今年漢光演習中特別強調「連續性狀況」，尤其夜間訓練絕對是今年訓練的核心。他強調，過去考量安全風險因此會簡化演練方式，不過作戰不分白天或晚上，國軍在做好安全規劃的同時，也要落實實戰化訓練。

據軍聞社報導，梅家樹在今天的「精神戰力專案教育」中，前往海軍基隆級驅逐艦「蘇澳軍艦」（舷號DDG-1802）與官兵座談。他指出，過去由於考量安全，有些夜戰因為風險高，會簡化演練方式，但事實上，作戰不分白天或晚上，國軍必須盡量做最好的安全規劃，但也要依照敵可能行動做到「實時」要求，才能知道部隊的能力與限制，並從經驗中修改計畫，這也是實兵操演的價值。

他並指出，實戰化訓練是這次漢光演習的重要目標，各部隊要努力做到「最大化」、「實時」及「實地」等三方面，要讓官兵瞭解，防衛作戰是持續行動、非單一項目，避免形式化演練；同時，在貼近實戰的訓練中，也要特別要求不同單位如何做好最佳協調管制，訂定支援、被支援作為，這就是國軍聯合作戰的根本。

梅家樹強調，台灣是守勢防衛作戰，有兩項優點，第一是「先處戰地」，第二是「熟悉地形地物」，所以國軍應該發揮所長、扎實「實地」演練，今年漢光演習取消「展示科目」，希望以更務實的方式，讓官兵貼近實戰狀況去訓練，增進各部隊「聯」動性。