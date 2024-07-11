快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

漢光演習7月22日登場 參謀總長：夜戰訓練將是重點

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
漢光演習前夕，參謀總長梅家樹登上海軍蘇澳軍艦，對官兵說明操演重點。圖／軍聞社
漢光演習前夕，參謀總長梅家樹登上海軍蘇澳軍艦，對官兵說明操演重點。圖／軍聞社

國軍漢光演習將在7月下旬登場，參謀總長梅家樹上將今天表示，今年漢光演習中特別強調「連續性狀況」，尤其夜間訓練絕對是今年訓練的核心。他強調，過去考量安全風險因此會簡化演練方式，不過作戰不分白天或晚上，國軍在做好安全規劃的同時，也要落實實戰化訓練。

據軍聞社報導，梅家樹在今天的「精神戰力專案教育」中，前往海軍基隆級驅逐艦「蘇澳軍艦」（舷號DDG-1802）與官兵座談。他指出，過去由於考量安全，有些夜戰因為風險高，會簡化演練方式，但事實上，作戰不分白天或晚上，國軍必須盡量做最好的安全規劃，但也要依照敵可能行動做到「實時」要求，才能知道部隊的能力與限制，並從經驗中修改計畫，這也是實兵操演的價值。

他並指出，實戰化訓練是這次漢光演習的重要目標，各部隊要努力做到「最大化」、「實時」及「實地」等三方面，要讓官兵瞭解，防衛作戰是持續行動、非單一項目，避免形式化演練；同時，在貼近實戰的訓練中，也要特別要求不同單位如何做好最佳協調管制，訂定支援、被支援作為，這就是國軍聯合作戰的根本。

梅家樹強調，台灣是守勢防衛作戰，有兩項優點，第一是「先處戰地」，第二是「熟悉地形地物」，所以國軍應該發揮所長、扎實「實地」演練，今年漢光演習取消「展示科目」，希望以更務實的方式，讓官兵貼近實戰狀況去訓練，增進各部隊「聯」動性。

參謀總長 國軍 梅家樹 漢光演習

延伸閱讀

赴澎湖拍攝漢光演習 陸軍導演官未上場突猝死

戰爭逃兵怎處置？參謀總長認「一定會發生」納入軍演 網嘲：廢死不能槍斃

作戰計畫調整多 梅家樹：漢光今年重在熟悉環境

漢光號稱沒劇本 陸軍仍提前挖海灘？梅家樹：會去了解

相關新聞

漢光演習7月22日登場 參謀總長：夜戰訓練將是重點

國軍漢光演習將在7月下旬登場，參謀總長梅家樹上將今天表示，今年漢光演習中特別強調「連續性狀況」，尤其夜間訓練絕對是今年訓...

國軍行車記錄器爆弊端 立委揭露人頭公司離譜造假手法

國防部採購行車記錄器，被查出是大陸製，經全面清查，軍方昨天承認已下架約800部。立委馬文君說，她之前就曾揭露得標廠商「互...

山東艦出海 共機56架逾越台海中線創新高

中共海軍航空母艦山東艦穿越第一島鏈進入西太平洋，中共軍機大批出海協同演訓，國防部公布最新中共軍機動態及共機影像，從昨日到...

機號密碼／台灣機號用不完、大陸卻還得搶號？來看華航機隊編號有何禁忌

中共建政初期民航事業極度不發達，又非聯合國與國際民航組織ICAO會員，航空器不顧國際規定，僅有數字編號。直到其獲得聯合國代表權，加入ICAO之後，才沿用代表中國的B字首。而我方雖被迫退出ICAO，但仍堅持續用B字首，成為兩岸在國際場合，少數使用同樣識別代號的例子。 不過，為避免雙方號碼出現重複，從1990年代起，台灣的民航機編碼，就開始改用五碼B-xxxxx，中國大陸則延續四碼B-xxxx。然而對岸經濟起飛後，民航市場規模暴漲，系統出現嚴重超載狀況。反之，飛機較少的台灣却使用五碼，「僧少粥多」的結果，使業者可以各憑喜好挑選號碼。其中華航的機隊最複雜，編號時也就出現最多的禁忌與「密碼」。...

軍車裝陸製行車記錄器 下架800部

民眾黨立委黃國昌日前爆料有多個軍方單位使用大陸製資通訊產品，黃國昌昨再爆料，指國防大學不但使用大陸工業電腦和路由器，還包...

山東艦動態 顧立雄：充分掌握

美國主導的環太平洋軍演正在美國夏威夷周邊海域進行，國軍漢光演習也即將舉行，中共海軍航艦山東艦前天進入西太平洋，二艘俄羅斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。