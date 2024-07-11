國軍行車記錄器爆弊端 立委揭露人頭公司離譜造假手法

國防部採購行車記錄器，被查出是大陸製，經全面清查，軍方昨天承認已下架約800部。立委馬文君說，她之前就曾揭露得標廠商「互暢」，成立3家人頭公司輪流承接國防標案，但是違規、延遲、品質不佳被國防部停權超過60次，卻還是一再接到國防部標案，國防採購是真正深水區，她要求國防部徹底改革，杜絕人頭公司造假。

馬文君說，她當初揭露「互暢」公司，因為多次違規，被國防部列為投標黑名單，就成立「伊達諾」公司，得標國軍輪車的零件供應與保修，包括原廠證明，都是互暢負責人許育誠家族互相掩護。國防部清查確有其事，但互暢還控告她誹謗，結果不起訴。

就她瞭解，這次「互暢」得標國軍上千部的行車記錄器，結果「互暢」交貨給的行車記錄器，竟然是透過互暢負責人母親掛名的「義坤金屬」公司，從中國進口。

一查「互暢」負責人許育誠家族，許母掛名的公司，從中國進口各種裝備器材，許妹掛名的公司，就是「伊達諾」。3家公司輪流承接國防部標案，但是各種違規、詐騙、延遲、品質不佳，合計被國防部停權超過60次，卻還是一而再、再而三接到國防部標案。

國防部的查核，形同虛設，行車記錄器的標書，規定不得轉包，但「互暢」根本沒有工廠，也能得標。早先「伊達諾」得標國軍車輛維修，登記地址就在「互暢」樓上，負責人還是兄妹關係，這麼顯而易見的人頭，國防部卻視而不見。

國防部長顧立雄承認，國防部查核、驗收，以他的法律專業來看，都有檢討改進空間。顧立雄上任後幾項改革命令，頗受好評，但國防採購官官相護，盤根錯節，才是真正的深水區，希望顧立雄能拿出魄力，改革國防採購弊端。