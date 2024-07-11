總統：「遠朋班」象徵台灣與友好國家軍事與安全緊密合作

總統賴清德今天表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作；他非常期待透過「遠朋班」的交流，從不同角度學習新知，共同促進彼此國家的進步發展，也成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國防大學校長劉志斌陪同下接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」，總統致詞首先要歡迎台灣人民與三軍官兵歡迎大家遠道而來參與遠朋西語高階軍官班，在場的高階軍官、警官和文官，分別來自貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、智利、厄瓜多、墨西哥、秘魯以及西班牙。

他說，各位的來到台灣不僅展現對台灣的支持，更是深化民主國家的友誼，這次遠朋班的行程非常豐富，除了參與國防大學主辦的6場專題演講，也有安排拜會政府單位、參訪軍事基地、文化等重要機關。

總統表示，「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。當前，中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域的灰色地帶侵擾，也是與日俱增，這些都是對全球民主的共同挑戰。

身為總統及三軍統帥，賴總統說，他的使命就是確保國家的生存發展，保護全體國人生命財產安全。

他並強調，台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家的合作，共同維護區域的和平穩定，他非常期待透過「遠朋班」的交流，台灣與各國之間能夠有更多的經驗分享，也希望大家一起集思廣益，群策群力，從不同角度學習新知，共同促進彼此國家的進步發展，也成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

最後，總統再次歡迎各位學員的到來，為彼此的友誼與合作注入新的力量，祝福各位學員的行程圓滿順利。