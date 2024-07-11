山東艦出海 共機56架逾越台海中線創新高
中共海軍航空母艦山東艦穿越第一島鏈進入西太平洋，中共軍機大批出海協同演訓，國防部公布最新中共軍機動態及共機影像，從昨日到今日共有共機66架次，其中56架次跨越台海中線，數量創下新高。軍方強調，我方運用任務機、艦與岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
據國防部公布最今中共機艦動態，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨為止，共偵獲共機66架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。其中從上午7時33分到下午4時40分，有23架次共機在台海中線活動，其中17架次超越中線。
西南空域方面，從5時22分到下午4時23分，有17架次各式共機與無人機在我防空識別區內西南空域活動。台灣東南外海則從5時40分到上午9時27分有26架次共機活動，其中22架次進入應變區，最近時距離鵝鑾鼻南南東方約33浬。
昨日全日有56架次共機逾越台海中線，數量創下歷來新高記錄。在此之前，國防部發布的單日偵獲共機最高紀錄，2023年9月17日共103架次。越線架次最多紀錄，則是2023年4月10日的54架次。
國軍也繼「聯合利劍-2024A」後，再次公布共機影像，根據軍方公布畫面，包括轟6轟炸機及黑白畫面的殲16戰機，推測是由F-16配備狙擊手目標標定莢艙攝得。
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