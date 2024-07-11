聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍車裝陸製行車記錄器 下架800部
民眾黨立委黃國昌日前爆料有多個軍方單位使用大陸製資通訊產品，黃國昌昨再爆料，指國防大學不但使用大陸工業電腦和路由器，還包庇廠商、欺瞞國防部。國民黨立委徐巧芯另踢爆軍方將官座車的行車記錄器有許多大陸貨，軍方承認已清查下架八百多部行車記錄器，其餘尚在清查中。
黃國昌昨質詢，國防大學使用大陸製資通產品，事發後不但通知廠商回收拆除，還回報國防部「沒有使用陸製品」。備詢的國防部長顧立雄相當尷尬，回應會再調查清楚。
徐巧芯則爆料，行車記錄器的購價通常約兩千多元，但與軍方使用的同款陸製行車記錄器在「淘寶」每部只要三一○元。同時，二○二一年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，在軍方下單同一天被列入公共採購黑名單，且軍方採購計畫清單列有但書「本案禁止使用中國大陸地區產品…惟非屬採購清單主題之周邊配備，如電池、電源、線材等，因無違密疑慮，且因產地限制取得不易，故不在此限。」
面對立委一連串質疑，顧立雄回應，現行標案應該一律禁止大陸製品，他承諾要全面清查相關案件；陸軍司令部參謀長陳建義也承諾在二周內徹查完畢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言