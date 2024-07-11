軍車裝陸製行車記錄器 下架800部

民眾黨立委黃國昌日前爆料有多個軍方單位使用大陸製資通訊產品，黃國昌昨再爆料，指國防大學不但使用大陸工業電腦和路由器，還包庇廠商、欺瞞國防部。國民黨立委徐巧芯另踢爆軍方將官座車的行車記錄器有許多大陸貨，軍方承認已清查下架八百多部行車記錄器，其餘尚在清查中。

黃國昌昨質詢，國防大學使用大陸製資通產品，事發後不但通知廠商回收拆除，還回報國防部「沒有使用陸製品」。備詢的國防部長顧立雄相當尷尬，回應會再調查清楚。

徐巧芯則爆料，行車記錄器的購價通常約兩千多元，但與軍方使用的同款陸製行車記錄器在「淘寶」每部只要三一○元。同時，二○二一年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，在軍方下單同一天被列入公共採購黑名單，且軍方採購計畫清單列有但書「本案禁止使用中國大陸地區產品…惟非屬採購清單主題之周邊配備，如電池、電源、線材等，因無違密疑慮，且因產地限制取得不易，故不在此限。」

面對立委一連串質疑，顧立雄回應，現行標案應該一律禁止大陸製品，他承諾要全面清查相關案件；陸軍司令部參謀長陳建義也承諾在二周內徹查完畢。