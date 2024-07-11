聽新聞
test
0:00 / 0:00

山東艦動態 顧立雄：充分掌握

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照片

美國主導的環太平洋軍演正在美國夏威夷周邊海域進行，國軍漢光演習也即將舉行，中共海軍航艦山東艦前天進入西太平洋，二艘俄羅斯海軍護衛艦也出現在東海並向太平洋航行，升高區域緊張情勢。

國防部顧立雄昨表示，山東艦並非穿越巴士海峽，而是通過更南邊的巴林塘海峽向西太平洋航行，我方對於相關動態都有充分掌握。

根據日本防衛省統合幕僚監部公布消息，山東艦編隊九日清晨七時位於宮古島東南約五二○公里處海域，編隊還包括○五五型大型飛彈驅逐艦「延安艦」、○五二D型飛彈驅逐艦「桂林艦」及○五四A型飛彈護衛艦「運城艦」。

另外，統合幕僚監部十日也公布，兩艘俄羅斯海軍舷號分別為「三三五」、「三四三」的護衛艦，經與那國島和西表島之間海域向西南航行前往太平洋。

山東艦穿越第一島鏈，中共軍機也頻繁出海與艦隊進行海空聯訓。據我國防部統計，從前日到昨日廿四小時內共計偵獲卅五架次共機、八艘次共艦在台海周邊活動，夜間更有高達廿六架次共機夜航出海。

昨晨五時起到上午九時，又陸續有中共各型軍機計卅七架次出海活動，國防部指出，其中卅六架次經我南部及東南空域，前往西太平洋配合山東號航艦執行演訓。

國軍 國防部 山東艦 漢光演習 顧立雄 飛彈

延伸閱讀

T112新式步槍搭配光學瞄具 顧立雄承諾逐步配發全軍

立委揭國防大學疑隱匿拆中製設備 顧立雄：調查釐清

顧立雄：6.8公厘口徑步槍113年底完成研製與測評

黃國昌再爆料：國防大學用中國資通品 通知廠商拆除涉隱匿

相關新聞

第4度出島鏈 山東艦再進太平洋

在中共解放軍與俄軍進行海上聯合巡航之際，共軍航母山東艦再次被觀測到「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練，這...

軍車裝陸製行車記錄器 下架800部

民眾黨立委黃國昌日前爆料有多個軍方單位使用大陸製資通訊產品，黃國昌昨再爆料，指國防大學不但使用大陸工業電腦和路由器，還包...

山東艦動態 顧立雄：充分掌握

美國主導的環太平洋軍演正在美國夏威夷周邊海域進行，國軍漢光演習也即將舉行，中共海軍航艦山東艦前天進入西太平洋，二艘俄羅斯...

漢光40號演習即將登場 國防部公布前導片

國軍年度重要軍演「漢光40號」軍演即將在22日至26日舉行。國防部昨天發布漢光演習前導片，指出「突破是我們一貫的態度，攜...

顧立雄視導淡水河防部隊 油桶入鏡藏玄機

國防部長顧立雄近期赴陸軍關渡地區指揮部視導，軍聞社所發布的照片顯示，關指部的營區內預置已經橫放的油桶。軍事學者蘇紫雲今天...

T112新式步槍搭配光學瞄具 顧立雄承諾逐步配發全軍

軍備局研製下一代T112新式步槍預計第一階段將量產2萬5000枝，國防部長顧立雄今天在立法院表示，搭配T112步槍的新式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。