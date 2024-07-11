山東艦動態 顧立雄：充分掌握

美國主導的環太平洋軍演正在美國夏威夷周邊海域進行，國軍漢光演習也即將舉行，中共海軍航艦山東艦前天進入西太平洋，二艘俄羅斯海軍護衛艦也出現在東海並向太平洋航行，升高區域緊張情勢。

國防部長顧立雄昨表示，山東艦並非穿越巴士海峽，而是通過更南邊的巴林塘海峽向西太平洋航行，我方對於相關動態都有充分掌握。

根據日本防衛省統合幕僚監部公布消息，山東艦編隊九日清晨七時位於宮古島東南約五二○公里處海域，編隊還包括○五五型大型飛彈驅逐艦「延安艦」、○五二D型飛彈驅逐艦「桂林艦」及○五四A型飛彈護衛艦「運城艦」。

另外，統合幕僚監部十日也公布，兩艘俄羅斯海軍舷號分別為「三三五」、「三四三」的護衛艦，經與那國島和西表島之間海域向西南航行前往太平洋。

山東艦穿越第一島鏈，中共軍機也頻繁出海與艦隊進行海空聯訓。據我國防部統計，從前日到昨日廿四小時內共計偵獲卅五架次共機、八艘次共艦在台海周邊活動，夜間更有高達廿六架次共機夜航出海。

昨晨五時起到上午九時，又陸續有中共各型軍機計卅七架次出海活動，國防部指出，其中卅六架次經我南部及東南空域，前往西太平洋配合山東號航艦執行演訓。