第4度出島鏈 山東艦再進太平洋

在中共解放軍與俄軍進行海上聯合巡航之際，共軍航母山東艦再次被觀測到「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練，這也是山東艦編隊第四度出第一島鏈演訓，當前美國主導的「二○二四年環太平洋軍演」（RIMPAC）正在夏威夷群島周邊海域進行，各方軍事行動備受矚目。

據日本共同社報導，日本海上自衛隊九日上午在宮古島東南方約五百二十公里處海域，確認到由山東號航空母艦、○五五型飛彈驅逐艦「延安號」、○五二D型驅逐艦「桂林號」、○五四A型護衛艦「運城號」等四艘艦艇所組成的編隊，當天亦確認山東艦上有艦載戰鬥機和艦載直升機的起降活動。

據報導，日本海上自衛隊第五護衛隊派遣護衛艦「曙號」警戒監視，並收集情報；航空自衛隊戰機也在中共艦載機起降時，緊急升空應對。這是自去年十一月以來，日本再次於第一島鏈外的太平洋海域確認到山東艦編隊，也是第四次觀測到山東艦東出第一島鏈進入太平洋。

去年四月，山東艦進行了交接入列後首次出第一島鏈遠海演訓，島鏈外活動廿天，日本方面觀測記錄到的艦載戰鬥機和直升機起降總計多達六二○次，之後山東艦編隊又在去年九月，以及十月底至十一月初兩次出第一島鏈活動。

其中十月廿八日到十一月五日的九天內，日本觀測到了四五○次艦載戰鬥機起降和一二○次艦載直升機起降，共計五七○次起降活動。

綜合外電報導，近期山東艦動向也引起與北京有海域爭端的菲律賓擔憂，菲律賓軍方發言人帕迪拉日前坦言，菲律賓軍方對中國航母戰鬥群的部署感到憂心，菲方強調維護該地區和平與穩定的重要性，並敦促各方遵守國際法律和準則。

這次山東艦的演訓，與共軍和俄軍第四次海上聯合巡航的時程相當接近。俄羅斯衛星通訊社昨日援引俄國太平洋艦隊消息稱，俄國完美號護衛艦與共軍銀川號驅逐艦、衡水號護衛艦、微山湖號補給艦在菲律賓海對可疑船舶進行了登船臨檢演練。

大陸環球時報援引大陸軍事專家張軍社分析，除了東海、太平洋西部、太平洋北部等此前聯合巡航的海域，海上聯合巡航編隊不排除會到其他海域進行巡航，比如到太平洋東部和南部等海域進行巡航，這都是正常的。觀察者網旗下「觀軍」則提到，對於日方通報山東艦的位置，有外媒稱「中俄聯合巡航編隊也在附近海域」。

至於美國主導的環太軍演，今年有廿九國四十艘水面艦艇、三艘潛艇、十四支地面部隊和超過一五○架飛機參演，其中有一項擊沉科目，靶船是一艘四萬噸級大型兩棲攻擊艦。