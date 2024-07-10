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漢光40號演習即將登場 國防部公布前導片

中央社／ 台北10日電
國防部長顧立雄10日接受媒體聯訪時說，國軍是守勢作戰，不是採攻勢作戰，台灣幅員在戰時很難區分前後方。 （中央社）
國防部長顧立雄10日接受媒體聯訪時說，國軍是守勢作戰，不是採攻勢作戰，台灣幅員在戰時很難區分前後方。 （中央社）

國軍年度重要軍演「漢光40號」軍演即將在22日至26日舉行。國防部昨天發布漢光演習前導片，指出「突破是我們一貫的態度，攜手努力守護我們珍視的自由民主價值」。

國軍漢光40號實兵演習定22日至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練。國防部昨天說明，將從實戰角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練；因應現代戰爭戰場複雜度與不確定性增加，將驗證分散式指管，以遂行獨立防衛作戰能力。

國防部昨天也透過「軍事新聞通訊社」臉書粉絲專頁對外公布此次漢光40演習的前導片，畫面剪輯陸、海、空軍進行戰備操演或是訓練的畫面。

國防部於片中指出，全面實戰化訓練，不分晝夜貼近戰場真實景況操演，強化平戰轉化機制，實兵、實地、實時，做到最大化。

國防部表示，「突破是我們一貫的態度」，每一次的突破、每一次的創新，積累國軍追求戰力提升的信心，攜手努力守護珍視的自由民主價值，守護熱愛的親人家園土地。

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