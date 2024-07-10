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國軍精神戰力專案教育 顧立雄：官兵是民眾心中英雄

中央社／ 台北10日電

國防部「精神戰力專案教育」今天安排國防部長顧立雄前往陸軍航空601旅實施精神講話；顧立雄說，全體官兵都是民眾心目中的英雄，不論是在空中、地面、海上，藉由通力合作，才能讓民眾無後顧之憂，享受自由民主的成果。

軍聞社今天報導指出，「漢光40號」演習實兵演練即將展開，國防部於昨天起，一連3日進行精神戰力專案教育，今天課程安排顧立雄前往陸軍航空601旅實施精神講話，UH-60M黑鷹直升機正駕駛飛行官牛姓少校，特別向顧立雄說明，他此次演習擔任重要目標防護的飛行機組任務，目前正與飛行機組員執行機務檢整，以及任務裝備檢查，以確保演習中，能在安全的前提下執行任務。

顧立雄相當重視實戰化訓練成效，AH-64E攻擊直升機飛行官鍾姓上尉表示，該機掛載地獄火飛彈、海神火箭彈及刺針飛彈，結合國土防衛反登陸想定，他們每年神鷹操演會前往屏東九鵬基地實施精準彈藥實彈射擊，並配合特戰官兵運用雷射標定器，對登陸目標實施鎖定，後續再由阿帕契直升機，不必暴露在危險環境中，射擊地獄火飛彈。

顧立雄表示，他上任後國防部進行許多新的政策調整，像是取消回報制度、開放自由行等，主要的目的是希望以「減法思維」來逐步來取消不必要的行政負擔，使官兵更能夠專注於戰訓本務工作，期望以務實的態度，提升國軍戰力。

針對官兵提問例假日的收假時間凌晨12時是否可調整與外宿的收假時間相同，顧立雄指出，為使官兵休假跟外宿返營時間能夠一致，業管單位已經開始評估，並召集各軍司令部及指揮部等單位，針對官兵返營途中安全、交通便利性，還有星期一的任務執行，以及內部管理等面向，共同研討最適切的方案，再向大家公布。

國防部 顧立雄 黑鷹直升機

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