顧立雄視導淡水河防部隊 油桶入鏡藏玄機

國防部長顧立雄近期赴陸軍關渡地區指揮部視導，軍聞社所發布的照片顯示，關指部的營區內預置已經橫放的油桶。軍事學者蘇紫雲今天分析，油桶是用來在淡水河放置阻絕鏈，阻絕敵軍舟艇在淡水河岸登陸或是溯河而上。

國軍媒體「軍聞社」昨天報導指出，顧立雄赴關指部視導，實地瞭解單位戰訓任務整備情形，過程中也深入一線陣地，為正在執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣；軍聞社所刊登的照片，包含1張顧立雄站在已橫放且經綑綁的油桶後。

媒體今天詢問，視導關指部是否代表即將帶來的漢光40號軍演將淡水河防視為「重中之重」；顧立雄表示，淡水河防本來就是重中之重，到關指部視導只是先行給第一線部隊做鼓勵，然後幫官兵加油打氣。

回顧國軍於2022年「漢光38號」實兵演習，當時陸軍五三工兵群出動M3浮橋車協助關渡指揮部河防營，以汽油桶、爆炸物等方式，在淡水河上設置數道阻絕鏈。

陸軍工兵當時以至少3輛以上的M3浮橋車，自捷運淡水站外的海灘緩緩駛入河中，官兵穿著防護救生衣，並以繩索串連汽油桶與爆炸物依序放置在淡水河中央，形成多重的阻絕鏈。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天告訴中央社記者，軍媒昨天報導顧立雄視導關指部，所拍攝入鏡的油桶，是用來進行輔助淡水河防禦的阻絕器材，阻止敵軍舟波在淡水河岸登陸或是溯河而上在萬華、大直等地登陸。

蘇紫雲表示，河面阻絕是防衛手段的一環，但是海軍的反艦飛彈、陸軍關指部聯兵營的兵力，仍然是淡水河防的主力部隊，以油桶等器材在淡水河做阻絕鏈，是由陸軍工兵所負責。

蘇紫雲指出，除了海軍反艦飛彈、陸軍地面部隊外，國軍可參考美軍在越戰所使用的河防艇，當時美軍在越南河防艇配有數挺機槍與機砲，若國軍以河防艇在淡水河面上做為守備，這也是河面防禦「低成本高效能」的方案。