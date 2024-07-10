T112新式步槍搭配光學瞄具 顧立雄承諾逐步配發全軍

軍備局研製下一代T112新式步槍預計第一階段將量產2萬5000枝，國防部長顧立雄今天在立法院表示，搭配T112步槍的新式光學瞄準具，將會逐年採購、逐步到位，供全部戰鬥人員使用。同時，軍備局研發6.8公厘口徑步槍，今年底之前將研製完成，撥交部隊測試。陸軍司令部表示，首批6.8公厘樣槍將生產約1個班數量，交由步訓部等單位驗證是否符合國土防衛需求。

民進黨立委王定宇在外交國防委員會表示，先前國防委員會考察軍備局205廠時，沒有從軍經驗的立委林憶君在體驗時靠著光學瞄準具打出滿靶成績，顯示配備4倍近戰瞄準鏡對訓練步槍射手的效率大有幫助，他詢問顧立雄，是否可能將ST112(按：應為XTS112)光學瞄準具列為全軍「標配」？

陸軍參謀長陳建義中將表示，新式步槍此用光學瞄具的確效能很好，整體規劃書可在本月底送到行政院，目前籌購是先以特戰和下車戰鬥人員為主。

王定宇進一步詢問，兵工廠已經在研製6.8公厘口徑武器，今年底就會有成果，目前北約、美軍和共軍新式步槍都已經使用6.8公釐口徑，但國軍還在使用5.56公厘口徑槍彈，未來新式步槍是否應該換裝6.8公厘子彈？這是重大決策，否則可能還要再等20年才有下一代步槍。

顧立雄表示，6.8公釐口徑步槍的研發會在今年開始進行，今年底會完成研製和交軍測評，光學瞄準具的設備也會逐年編列預算採購、逐步到位，供全部戰鬥人員使用。

陳建義進一步說明，軍備局先行進行6.8公厘口徑步槍的研發，今年底前會完成1個班、約10枝左右數量的樣槍，但是否符合部隊需求，還要由步訓部等使用單位研議，目前還沒有完成測評、也還沒到下達量產決心、納入建案程序的階段。陳建義指出，美軍也還沒有全面普遍採用6.8公厘武器，是否符合台海防衛作戰需求，還要再做測試。