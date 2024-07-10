台灣加入美國國防供應鏈？林佳龍：洽談中

台灣能否加入美國的國防供應鏈，外交部長林佳龍今給出肯定的答案，他表示，美國針對「友岸外包」有納入台灣，至於是哪個項目，現在還在洽談中。

白宮前副國安顧問博明近期訪台，日前接受媒體聯訪時則表態支持台灣參與美國國防供應鏈。他表示，樂見美國授權更多國防科技給台灣。他進一步指出，美國應該思考與友善，具備同等科技水平的民主國家合作，將相關製造外包出去，其中也包含台灣。

對此美國在台協會前處長孫曉雅在被問及相關問題時，也沒有持否定態度，而是表示，台灣在先進製造、高科技和電子領域處於領先地位，隨著國防工業變得愈來愈高科技，台灣勢必會扮演一定的角色，無論是作為零件供應商等，美國有各種各樣的代表團訪台，關注資安、無人機等，彼此對合作都有感興趣，但台灣民間企業必須採取措施，以達到國防供應鏈的標準。

林佳龍今舉行任內首場媒體茶敘。他表示，美國國防供應鏈針對友岸外包也有納入台灣，至於是哪個項目，現在正在洽談當中。

林佳龍說，台灣國防的自主，希望未來能夠有一些國產化，有一些是配合美國國防供應鏈；他認為，美國在俄烏戰爭的軍事供應鏈當中，所需的武器彈藥，還有相關設備，可以由台灣就近來生產。林佳龍認為，這個台美大方向是一致的，未來具體合作項目都在洽談當中。

林佳龍也在茶敘中表示，過去兩岸問題被定義為兩岸之間的問題，現在是中國崛起，是全世界的問題，台灣可以幫忙來回應這個問題的挑戰。

他定義未來的台灣外交，過去是守勢，很怕被對岸挖牆腳斷交，現在台灣必須善用經濟優勢，擴大雙邊，及多邊合作，確保國防守勢，維持台海和平現狀，以及強化防衛自主的能力、確保區域的和平穩定，而且要發揮外交攻勢，更主動的積極讓台灣走向世界，讓世界走進台灣。