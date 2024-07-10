立委揭國防大學疑隱匿拆中製設備 顧立雄：調查釐清

民眾黨立委黃國昌今天在立法院質詢指出，國防大學拆除中國製監控設備，卻沒有回報國防部。國防部長顧立雄表示，會去和國防大學進一步查明，並調查清楚。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，併請數位發展部、國發會、國家通訊傳播委員會、國科會列席，並備質詢。

黃國昌日前舉行記者會揭露，國軍光電標案使用中國製逆變器，之後再指出，標案中的路由器是華為生產、工業電腦也是中國製。

軍備局4日證實，陸軍紅柴林營區使用2台中國華為品牌路由器，及1台台灣研華、大陸廠生產的資料讀取器，但國防大學率真營區並無使用中國製產品。

黃國昌今天質詢時提出一份民間廠商的「維運監工作業回報單」，指出廠商2日應校方要求，到國防大學率真營區拆除中國製監控設備，共計11台工業電腦、路由器含SIM卡等回公司，質疑國防大學隱匿不報。國防部4日發新聞稿說國防大學沒有使用中國製產品。

軍備局長林文祥中將指出，至今沒有得到國防大學使用中國製產品的訊息，「他沒有回報給我們，我們不知道」。顧立雄表示，會去和國防大學進一步查明，並調查清楚。