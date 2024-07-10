黃國昌再爆料：國防大學用中國資通品 通知廠商拆除涉隱匿

黃國昌日前爆料，陸軍蘭陽指揮部，三軍總醫院松山分院等資通訊產品，黃國昌今天再爆料，國防大學使用大陸製工業電腦和路由器，事發後不但通知廠商回收拆除，還回報國防部「沒有使用陸製品」。已經涉及包庇廠商、欺騙國防部，令國防部長顧立雄相當尷尬，低調回應會再調查清楚。

黃國昌日前爆料軍方單位使用大陸製資通產品，軍方清查回覆蘭指部紅柴林營區、艦指部和三總松山醫院分別使用變流器等陸製產品，國防大學則沒有使用。

不過黃國昌今天在質詢國防部長顧立雄時踢爆，國防大學曾經要求廠商回收拆走工業用電腦和路由器，過程中因使用貨車而留下監工作業回報，顯示國防大學不但曾使用陸製資通產品，甚至在東窗事發後趕緊拆除，涉嫌掩蓋包庇廠商。

軍備局長林文祥解釋表示，經過3次確認，只有紅柴林營區回報使用路由器，國防大學方面「至今沒有得到這個訊息」。黃國昌質疑，國防大學到底是沒有回報？還是回報沒有？林文祥回應是「回報沒有(使用陸製品)」。

黃國昌抨擊，國防大學不但使用陸製電腦和路由器，還通知廠商去拆除，卻回報國防部沒有使用，是不是勾串包庇廠商？顧立雄承諾會再調查清楚回覆立委。