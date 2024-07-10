顧立雄：6.8公厘口徑步槍113年底完成研製與測評

國防部長顧立雄今天在立法院證實，研發6.8公厘口徑步槍會在今年開始進行，今年底以前完成研製並交軍測評；國防部也會採逐步到位的方式，逐年編列預算採購步槍光學瞄準器，讓戰鬥人員都能配備。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，併請數位發展部、國發會、國家通訊傳播委員會、國科會列席，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，外交及國防委員會日前赴軍備局205廠考察T112戰鬥步槍，連沒有當過兵的民眾黨立委林憶君使用T112戰鬥步槍打靶都能滿靶，因為使用了4倍率近戰瞄準鏡，顯見光學瞄具對於近戰射擊有幫助，他詢問國防部是否能讓全軍步槍的光學瞄具都能變成標準配備。

陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，新式步槍已經從機械瞄準變為光學瞄準，效能的確很好，整體規劃書這個月也會送到行政院，現階段籌購先以特戰部隊和「下車戰鬥」的部隊為主。

王定宇表示，據他所知軍備局兵工廠有在研發6.8公厘口徑的步槍，國軍目前正在使用5.56公厘口徑步槍，但是美軍和共軍都已經在研發6.8公厘口徑，6.8公厘的子彈比較大，單兵攜彈量比較小，但是命中目標後，造成的制止力比較大，因此提供相關決策建議。

顧立雄答詢指出，6.8公厘口徑步槍的研發，會在今年開始進行，今年底以前完成研製跟交軍測評，至於光學瞄準器，國防部會採逐步到位的方式，逐年編列預算採購讓戰鬥人員都能配備。