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顧立雄：台灣守勢作戰 糧秣彈藥分散預屯非常重要

中央社／ 台北10日電

漢光演習即將展開，傳出演習預儲彈藥等軍品屯放地包括地方宮廟等，外界關注是否戰時會比照。國防部顧立雄今天說，國軍採守勢作戰，台灣幅員在戰時很難區分前後方，糧秣、彈藥等物資分散預屯非常重要，一定會遵守相關法規。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，併請數位發展部、國發會、國家通訊傳播委員會、國科會列席並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對共軍「山東艦」航空母艦傳出通過巴士海峽進入西太平洋，顧立雄表示，國防部有充分的掌握，山東艦不是經過巴士海峽，是經過更南邊的巴林當海峽（Balintang Channel）往西太平洋航行，山東艦的航訓狀況，國防部都有相關情監偵手段充分掌握。

對於戰時國軍是否會將彈藥屯儲於宮廟，顧立雄指出，國軍是守勢作戰，不是採攻勢作戰，國軍採守勢作戰情況下，以台灣的幅員，到時候很難有前後方的區分，相關的糧秣或彈藥等物資，要做分散的預屯，這是非常重要的一件事，但國軍做分散預屯時，一定會遵守國內法及國際法的規範。

媒體詢問，國安人士昨天表示，中國近期積極鎖定台灣青年第一次赴中的「首來族」，以交流為名邀請赴中，參訪活動夾帶「紅色景點」，輸出統戰資訊。

顧立雄指出，國民對維持國家的民主自由生活方式，還有服役時要有保家衛國的決心，大家都應該有這樣的意識；國防部當然會做相關的保防教育，並對於相關涉及接觸機密的人，進行人員考核、安全查核，這是國防部會做的事情。

媒體關切，漢光實兵演習22日展開，重點之一是驗證新版交戰規則（ROE），同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，若是屆時發生意外波及民眾的處置方式。

顧立雄表示，一旦發生相關意外的話，國防部都會按照相關法律規定，來加以妥善處置；如果有涉及到理賠，國防部一定會來做。

針對漢光演習是否將淡水河防務視為「重中之重」，顧立雄表示，淡水河防本來就是重中之重，昨天到關指部視導，只是先行給第一線部隊做鼓勵，然後幫官兵加油打氣。

傳出國造無人機的採購案，如騰雲、銳鳶二型無人機，因為國軍外購無人機而停擺，顧立雄表示，「不會、不會」，這部分都還有在進行建案。

國軍 國防部 漢光演習 顧立雄

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