影／外傳中共航母經過台灣海峽？顧立雄：已掌握情資

日本防衛省統合幕僚監部發布通報，在宮古島東南方約520公里處的太平洋海域偵測到中共海軍艦艇山東號航母等艦隊。也外傳中共鎖定我國青年赴陸者在紅色景點輸出統戰資訊。國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，中共艦隊是經過南邊的海峽往西太平洋，並非台灣海峽，相關狀況都有透過情監偵手段充分掌握，而兩岸雖然有不同生活方式，服役時都有保家衛國決心，國防部會繼續從事保防教育。

顧立雄表示，兩岸人民對國家民主自由生活的方式不同，我們在服役時有保家衛國決心，大家應該都有這樣的意識，國防部也會從事保防教育，涉及機密也會做考核跟查核，台灣若遇戰事，沒有前後方區分，不管糧秣、彈藥等物資，事先分散預囤非常重要，國防部會遵守相關規範，至於漢光演習若發生意外，都會依照法律規定妥適處置，涉及理賠等等都會來做。 國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，已掌握中共艦隊行經台灣海峽的南邊往西太平洋之情資。記者潘俊宏／攝影 國防部長顧立雄今天在立法院受訪表示，已掌握中共艦隊行經台灣海峽的南邊往西太平洋之情資。記者潘俊宏／攝影