快訊

騎電動自行車不算有運動？國外研究推翻過往認知

唯一民調海放川普的人！「她」55％好感度遠超拜登 掀重出江湖呼聲

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧立雄立院報告DIU 聚焦無人機、AI目標辨識技術

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。 圖／聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。 圖／聯合報系資料照片

國防部顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會報告「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」籌設進度，根據國防部報告指出，DIU創新小組已經在今年2月成立，負責創新概念發展、戰力需求確認、民間技術產能調研等工作。現階段以民間具相當科技能量之無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目。

根據國防部提供立法院的書面報告，現代科技與作戰型態快速變化，過去多由軍事科技引領商用科技的發展，不過近期的俄烏戰爭與以哈衝突顯示民間新興科技在推動國防創新方面，已發揮重要作用。為了因應戰場變化以及建立強韌嚇阻戰力，國防部參考美國「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」作法，於今年2月1日成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，協助提升整體防衛能量。

國防部指出，現階段以民間具相當科技能量之無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目，另持續關注通訊、網路戰、雷射及高能微波等領域，逐步擴展引進範圍。

國防部進一步表示，DIU的主要任務包括：創新概念發展、戰力需求確認、民間技術產能調研、公開徵集與方案評估、導入建案籌獲等，設置於整評司，成員包含軍職、文職及聘僱人員，區分「創新作戰發展」、「產業調研評估」、「軍民科技應用」三組，執行各項工作；後續將遴聘產學研組成專家群，提供諮詢及協助評估方案，確保符合科技水準與具體可行。國防部並指出，創新小組執行資料蒐集、會議召開等所需預算，由整評司業務費支應。

AI 國防部 無人機 立法院 載具 顧立雄

延伸閱讀

國防部公布顧立雄前往淡水河口 視察縱火油桶戰備

傳李逸洋接駐日代表 賴士葆：明顯是賴清德欽點

配合文化部 顧立雄：協調撤出中正紀念堂的三軍儀隊

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

相關新聞

賴清德首穿軍服勉國軍 言必稱「中國」

國軍「精神戰力周」昨起至七月十一日為期三日。賴清德總統昨以影片方式現身莒光園地，他穿著軍裝，是上任以來首次以三軍統帥身分...

萬安演習 將發布「飛彈火箭攻擊」國家級警報簡訊

國軍漢光四十號演習將從七月廿二日起至廿六日連續進行五天四夜操演。今年國防部首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報簡訊...

「山東艦」穿越巴士海峽？ 顧立雄：在更南邊

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）正在美國夏威夷群島周邊海域進行，同時國軍漢光演習也將在本月下旬登場，不過傳出中...

顧立雄立院報告DIU 聚焦無人機、AI目標辨識技術

國防部長顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會報告「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU...

共機夜航「聯合戰備警巡」 2小時偵獲26架次

國防部今（9日）晚表示，從晚間7時20分起到9時30止，已陸續偵獲中共蘇愷30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計26架次...

國防部公布顧立雄前往淡水河口 視察縱火油桶戰備

國防部長顧立雄昨天前往陸軍關渡指揮部視導戰備，為正在執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣。國防部發布影像顯示，顧立雄特别了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。