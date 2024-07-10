顧立雄立院報告DIU 聚焦無人機、AI目標辨識技術

國防部長顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會報告「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」籌設進度，根據國防部報告指出，DIU創新小組已經在今年2月成立，負責創新概念發展、戰力需求確認、民間技術產能調研等工作。現階段以民間具相當科技能量之無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目。

根據國防部提供立法院的書面報告，現代科技與作戰型態快速變化，過去多由軍事科技引領商用科技的發展，不過近期的俄烏戰爭與以哈衝突顯示民間新興科技在推動國防創新方面，已發揮重要作用。為了因應戰場變化以及建立強韌嚇阻戰力，國防部參考美國「國防創新單位(Defense Innovation Unit, DIU)」作法，於今年2月1日成立「國防創新小組」，負責創新概念評估及引進民間成熟科技，協助提升整體防衛能量。

國防部指出，現階段以民間具相當科技能量之無人載具、反制無人機系統、AI目標辨識、自主導航及指管輔助等產品及技術為優先聚焦項目，另持續關注通訊、網路戰、雷射及高能微波等領域，逐步擴展引進範圍。

國防部進一步表示，DIU的主要任務包括：創新概念發展、戰力需求確認、民間技術產能調研、公開徵集與方案評估、導入建案籌獲等，設置於整評司，成員包含軍職、文職及聘僱人員，區分「創新作戰發展」、「產業調研評估」、「軍民科技應用」三組，執行各項工作；後續將遴聘產學研組成專家群，提供諮詢及協助評估方案，確保符合科技水準與具體可行。國防部並指出，創新小組執行資料蒐集、會議召開等所需預算，由整評司業務費支應。