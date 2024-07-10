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萬安演習 將發布「飛彈火箭攻擊」國家級警報簡訊

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
漢光四○號演習本月下旬登場，今年軍方首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報，將配合萬安演習時發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的警告簡訊。圖／警政署提供
漢光四○號演習本月下旬登場，今年軍方首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報，將配合萬安演習時發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的警告簡訊。圖／警政署提供

國軍漢光四十號演習將從七月廿二日起至廿六日連續進行五天四夜操演。今年國防部首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，同時也首次編製「交戰規則（ＲＯＥ）攜行卡」供官兵隨身攜帶。今年恢復的一年制義務役男，也將納入各參演部隊。

國防部指出，漢光演習規畫「戰力保存作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」、「全社會防衛體系」等五大階段和科目。依共軍犯台的可能行動發展想定，以國軍兵力現況採實兵、實地、實時、實裝方式進行廿四小時不間斷操演，驗證三軍各級部隊相互支援採取聯合行動。

配合漢光四十號演習，今年的萬安四十七號演習也將同步實施，國防部將在萬安演習時發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的警告簡訊。

今年一月中國大陸發射衛星經過台灣南部上空，國防部發布告警簡訊，由於時值總統大選前關鍵時刻，此舉引發朝野動盪，軍方人士解釋，事後軍方修訂警訊內容，使遣詞用字更周延，成為現行的最新簡訊版本。

軍方也將「交戰規則與國際法」列為本次演習重點，製作「交戰規則攜行卡」供官兵隨身攜帶。據範例，正面明訂官兵可攻擊、交戰對象，與應保護對象，背面為國際武裝衝突法及國際人道法的相關普世原則。

國家級警報 國軍 國防部 漢光演習

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