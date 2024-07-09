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漢光演習前夕 顧立雄視察遭陸小艇侵入的淡水河防
國軍漢光演習將在7月下旬登場，軍聞社報導，國防部長顧立雄昨（8）日赴淡水河防衛要衝的關渡指揮部視導，實地瞭解單位戰訓任務整備情形。
漢光演習將在本月下旬登場，各參演部隊正在加緊訓練並構築整備陣地，淡水河兩岸做為大台北防衛的重要關卡更是重中之重，尤其端午節期間發生前中共軍人駕小艇侵入淡水河口事件，使淡水河防務更引發關注。
據軍聞社報導，顧立雄是在昨天輕車簡從，不拘形式赴部隊視導訓練實況，在過程中深入一線陣地，為正在檢整裝備的官兵加油打氣，顧立雄對於官兵頂著30多度高溫，炎熱的天氣下堅守崗位、勤訓精練，也給予嘉勉。
根據軍聞社所發布照片，也可見到顧立雄視察軍方針對淡水河反突擊科目，以油桶裝載爆裂物連接而成的「爆破鍊」。
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