漢光演習22日登場 將驗證新交戰規則

漢光40號演習將從7月22日開始進行五天四夜的演習，國防部9日舉辦記者會指出，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」的模式，並將「去中心化指揮管制」、「首度驗證交戰規則（ROE）」視為目標。

去中心化指管

國軍年度漢光40號演習將從7月22日起連續進行5天4夜操演，國防部作計室聯戰處長董冀星指出，在演習階段及課目方面，「戰力保存作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖作戰能力」、「聯合國土防衛作戰韌性」、「全社會防衛體系」等五大階段和科目，依共軍犯台可能行動發展想定架構。

國防部表示，漢光演習將採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」的模式，進行「無劇本、實戰化」的演練，並將「去中心化指揮管制」視為本次重要訓練目標，也要首度驗證交戰規則（ROE），聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

針對「去中心化指管」的部分，董冀星指出，去中心化指管有五個部分：指揮官能理解自身任務、有充分授權、清楚劃分作戰地境、週延詳盡的作戰規則與各部隊獨立作戰的能力，也是本次去中心化指管的訓練目標，綜上所看，常備、守備、後備各部隊都要進行相關訓練。

首度驗證交戰規定

其中，為了有更明確的作戰規則，國軍也將於漢光演習首度驗證去年修頒的新版「交戰規定」（ROE），也會給予不同任務屬性的單兵ROE小卡。法律司人權保障處處長于建昌指出，該小卡正式定名「交戰規則細行卡」，規定官兵可以攻擊的對象與應該保護的對象；也包括國際法規規定的比例原則、區別原則與人道原則，提醒官兵應注意的相關規範。

然而，本次「交戰規定」明確定義「不得攻擊平民」，但後續又寫到「攻擊平民的附帶損害」，看似有矛盾。于建昌表示，「《武裝衝突法》中平民不受攻擊是普世的價值，」在某些軍事行動中，需要對敵人進行攻擊，並無法避免對民眾，國軍需遵守附帶損害評估的進行，所以軍事行動需要進行軍事利益與民眾損害的評估。

國防部提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，須依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制；行駛於各「重點驗證區」的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，循引導就近進入防空疏散避難設施。

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