闢關山戰備道遭陳情 空軍：會重視地方發展創造雙贏
因應共軍威脅，空軍擬配合台九線拓寬工程，於台東關山開闢戰備道，但遇民眾陳情。空軍今天表示，凡涉及民眾利益的國防建設規劃，除考量國防安全，也會高度重視地方發展，以創造雙贏的局面。
國防部擬配合台九線拓寬工程，於台東縣關山鎮規劃關山戰備道。台東縣長饒慶鈴、國民黨立委黃建賓今天與百名關山在地民眾陳情抗議，呼籲國防部兼顧國防與民生。
空軍司令部回應，配合台九線拓寬工程，在既有方案且影響民生最小範圍內，空軍請公路局將「台東地區戰備跑道需求」納入規劃，以因應未來敵情威脅。
空軍說明，為尊重地方民意，已於日前配合台東縣政府在關山地區召開2次協調會、2次說明會，以化解民眾疑義，後續將參採民意反映情況，審慎評估。
空軍也強調，凡涉及民眾利益的國防建設規劃，除考量國防安全，也會高度重視地方發展，以創造雙贏的局面。
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