一年義務役投入參演漢光演習 萬安演習同步登場

國軍年度漢光40號演習將從7月22日至26日進行5天4夜操演，軍方表示，今年恢復一年期義務役至今，累積已有14梯次約10個營級單位役男結訓分發主戰部隊、守備部隊和後備部隊，這次也都會根據演習想定計畫參加操演。軍方解釋，義務役分發到哪就根據任務參演。

同時，「萬安47號」演習也將同步從22日起到25日，分中部、北部、東部及外離島和南部等4區域進行，演習當天下午1時半到2時進行防空警報施放、疏散避難及交通管制，防空警報解除後，由地方政府和參演民防團體演練「戰時災民收容救濟站」開設與救援演練。

今年將擴大演練驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，據全動署規劃，除了新竹市和嘉義市各擇一區外，其餘20個地方政府各擇2鄉(鎮市區)重點驗證民眾實際進入防空避難設施。行駛在各重點驗證區之車輛，當發布防空警報時，應靠邊停在安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

全動署人力動員處長朱森村表示，萬安演習期間，高速公路、高架橋上行駛車輛正常行駛，但下交流道後就須接受員警管制停靠。各地警方會勸導民眾配合，若勸導不聽則將依民防法裁罰。